接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」　人妻崩潰：人生好難

圖文／鏡週刊

一名女子接生病的媽媽到家中照顧2個月，不料卻因此讓自己17年的婚姻結束，難過的她上網發文表示自己心情五味雜陳，「照顧媽媽是為人子女的責任，她再陪我的日子也有限了。」不過她也強調自己並沒有怪媽媽也沒有埋怨前夫，只是頓時覺得人生好難，網友見狀紛紛為她加油打氣。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文：「媽媽生病搬來我家兩個月，結果我17年的婚姻毀了，心情五味雜陳，心好痛！照顧病人的路還要繼續走，而我人生的路！情何以堪？」發文半小時後再補上一句：「照顧媽媽是為人子女的責任，她再陪我的日子也有限了，我必須珍惜，只能祝福對方幸福了。」

她2小時後補充一段ps說明：「我必須強調！我沒有怪媽媽的意思，也沒有埋怨老公的意思，只是頓時覺得人生好難！一下子要我面對這麼多問題，真的會累，會難過。」「沒有人有義務要為我付出什麼，自己的事自己處理，向來都是我的原則，現在的我只是單純的希望大家為我往後的路加油，為我的媽媽加油。」

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貼文曝光後，社團網友立刻湧入開導她放下的留言：「媳婦照顧公婆，這是常常聽到的，我們很少聽到女婿照顧岳父岳母的；有心都不難，無心怎麼看都煩。」「愛你的人不會在你最需要的時候離開，會離開的人就不值得你再執著了」「17年的婚姻再長，也絕對不及媽媽對子女付出更多年的愛」「其實從這裡也可以看出另一半是不是會在妳生病的時候照顧妳了」。

也有網友鼓勵她下一段會更好：「拿出你的身份證，仔細的多看幾遍，裡頭有很多欄位，有的欄位你想改變，想更改你下決定就可以改變，有的欄位不是你想改便就可以變，只能說要走的人你留不住，裝睡的人叫不醒，沒有離開錯的人，永遠就沒有機會找到對的人，祝你媽媽早日康復，你也開啟更好的人生。」「因禍得福，好的福份在後頭。」「遇到風浪就會翻的船不是好船，現在的妳不過是翻船後在海上漂流等待更堅固的船出現而已。」

不過也有一些人抱持不同意見：「事情總是一體兩面從你的角度看，家裡若是經濟寬裕，照顧個人我相信都不會是個問題，問題是沒錢，沒必要把自己遇到的事情讓另外一半背負責任。」「如果今天是兒子上來哀嘆照顧病母讓妻子跑了，留言會是另一種風景。」「這社會以孝道的道德枷鎖捆綁兒女的一生，每個人有自己的人生，有權利以恩惠之名強迫只能以一種方式報恩方式毀掉另一個人的人生嗎？」





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