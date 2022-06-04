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7女「面試工作」神祕失蹤　慘遭肢解淪碎屍！恐怖連環殺手落網

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 墨西哥光是2021年就發生3751起女性兇殺案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥近來發生一連串年輕女性神祕失蹤事件，她們大多是在臉書上看見徵才訊息，外出面試後消失，被發現時皆已死亡，且屍體遭人肢解後分散多處丟棄。當局2日宣布，已經逮捕一名男性嫌犯，他涉嫌以虛假的工作機會作為誘餌，殺害至少7名女性，震驚社會。

綜合CBS、《衛報》報導，墨西哥聯邦當局2日說明，他們掌握2個州的監視器畫面，顯示該名男子在公共場所與受害者見面，並騎車載走其中一人。助理公共安全部長梅希亞（Ricardo Mejía）說明，嫌犯是一名女性連環殺手，目前已知至少7起女性兇殺案與他有關。

最近一名受害者是維拉克魯茲州的31歲婦女巴斯奎茲（Viridiana Moreno Vásquez），她在臉書上收到一份櫃台人員的徵才訊息，5月赴一家飯店參加面試後就此消失。親友在她失蹤後發起抗議，幾天後她的屍體被發現時已經無法辨認，後來靠著在附近發現的身分證及DNA才確認身份。

4月也有一名22歲女學生慘遭毒手，她3月在臉書上看見招募人才和買賣物品相關的文章，和嫌犯約在餐廳碰面。嫌犯將她帶到一家髮廊，並在那裡將她殺害。她3天後被發現時已經身亡，身上有遭到毆打、性虐及勒死的痕跡，且這二名女子的屍體都被肢解後分裝在塑膠袋裡丟棄多處。

檢方指出，嫌犯有多個化名，最常見的有Juan Carlos Gasperín及Greek Román Villalobos，2012年曾因性侵指控被起訴，日前和一名女性同伴在北部克雷塔羅州被捕，目前尚不清楚他是否有委任律師。

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