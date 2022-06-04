色翁強拉進屋性侵　母驚覺小六女兒走路「常常腳開開」怒提告

▲台東一75歲老翁假藉送菜，強拉鄰居女童進屋猥褻下體，被母親察覺女兒「走路怪怪的」，請學校關切後全案曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

台東一楊姓老翁平常會拿蔬果給鄰居，鄰居女童小珊（化名）也都稱呼他「阿公」，會幫他拔草、洗冰箱領零用錢，2家感情和睦，想不到楊男竟將小珊強拉進房間摸下體猥褻得逞，直到小珊媽媽看女兒走路怪異「常常腳開開的」，請學校加以關切，楊男惡行才曝光，二審判依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處徒刑3年8月，楊男上訴到最高法院被駁回。

判決書指出，75歲的楊姓男子於2019年5月8日下午，以要給菜為由，強拉就讀國小六年級的小珊進屋後，一手摀住小珊嘴巴，一手撫摸她的下體猥褻得逞。事後媽媽發現小珊走路怪異，常常腳開開的，而且手上有來路不明的金錢，詢問小珊得不到答案，請學校加以了解，小珊才向校護吐露一切。

校護於偵查時作證，當她詢問小珊手上為何會有錢時，小珊回答因她幫阿公拔草跟搬冰箱，校護再進一步追問，小珊才表示，每星期三阿公會約她去家裡，如果沒去，阿公看到她就會把她抓進去。校護發現，只要提到阿公，小珊就會顯得相當緊張。

楊男表示，小珊一家會住隔壁是他介紹來的，租金比外面便宜，平常她們會幫忙他洗冰箱和洗衣機，他也會給100元、200元工錢，或拿蔬菜水果給小珊一家。小珊的母親曾向他借錢，因他不借，才會和小珊一起做偽證陷害他。

法院查出，小珊因此事產生創傷後壓力症狀，不僅曾表示「都發生這樣的事情了還活著做什麼」，還曾拿美工刀割手臂，與同學互動也變得冷漠。法官並參考人證、鑑定報告、及小珊繪製楊男臥室圖等證據，認為小珊一家因此案搬家，小珊也被迫轉學，並無誣陷楊男的動機，二審依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處徒刑3年8月，楊男上訴到最高法院被駁回，全案定讞。