　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色翁強拉進屋性侵　母驚覺小六女兒走路「常常腳開開」怒提告

▲▼女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台東一75歲老翁假藉送菜，強拉鄰居女童進屋猥褻下體，被母親察覺女兒「走路怪怪的」，請學校關切後全案曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

台東一楊姓老翁平常會拿蔬果給鄰居，鄰居女童小珊（化名）也都稱呼他「阿公」，會幫他拔草、洗冰箱領零用錢，2家感情和睦，想不到楊男竟將小珊強拉進房間摸下體猥褻得逞，直到小珊媽媽看女兒走路怪異「常常腳開開的」，請學校加以關切，楊男惡行才曝光，二審判依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處徒刑3年8月，楊男上訴到最高法院被駁回。

判決書指出，75歲的楊姓男子於2019年5月8日下午，以要給菜為由，強拉就讀國小六年級的小珊進屋後，一手摀住小珊嘴巴，一手撫摸她的下體猥褻得逞。事後媽媽發現小珊走路怪異，常常腳開開的，而且手上有來路不明的金錢，詢問小珊得不到答案，請學校加以了解，小珊才向校護吐露一切。

校護於偵查時作證，當她詢問小珊手上為何會有錢時，小珊回答因她幫阿公拔草跟搬冰箱，校護再進一步追問，小珊才表示，每星期三阿公會約她去家裡，如果沒去，阿公看到她就會把她抓進去。校護發現，只要提到阿公，小珊就會顯得相當緊張。

楊男表示，小珊一家會住隔壁是他介紹來的，租金比外面便宜，平常她們會幫忙他洗冰箱和洗衣機，他也會給100元、200元工錢，或拿蔬菜水果給小珊一家。小珊的母親曾向他借錢，因他不借，才會和小珊一起做偽證陷害他。

法院查出，小珊因此事產生創傷後壓力症狀，不僅曾表示「都發生這樣的事情了還活著做什麼」，還曾拿美工刀割手臂，與同學互動也變得冷漠。法官並參考人證、鑑定報告、及小珊繪製楊男臥室圖等證據，認為小珊一家因此案搬家，小珊也被迫轉學，並無誣陷楊男的動機，二審依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處徒刑3年8月，楊男上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
波特王「1動作」引爆導火線！前東家蒙鼓裡
慶海神隊封王！全家「買1送1」優惠一次看
9同學翡翠谷戲水！男大生突溺水無生命跡象
確診遺體免在1天內火化！殯葬業大亂　急調貨櫃冰屍
明飆36度！　雨彈連下一週「最猛時間點」曝
下一個是林依晨！　葛斯齊開撕「破壞行規」：不要得罪狗仔
割完包皮整個龜頭不見！　醫騙男童「長大會長出來」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陪客人喝醉...63歲女陪侍邀老闆續攤不成　抱50歲店員一起倒地

9同學翡翠谷戲水！東華男大生獨自游向深處　突溺水命危搶救中

色翁強拉進屋性侵　母驚覺小六女兒走路「常常腳開開」怒提告

頭份運動公園溜滑梯驚傳「鐵條插出」　才剛啟用...公所急封閉

政策轉彎！遺體免在1天內火化　家屬罵翻...殯葬業者急調貨櫃冰屍

傻眼！霸佔4車格露營烤肉　東北角管理處：無法可罰「只能勸導」

快訊／「捍衛戰士」震垮威秀影廳天花板　工務局開罰6萬

快訊／聯結車失速衝撞國中校門「折甘蔗」　民眾驚喊：阿娘威　　

快訊／天雨路滑！同時段連3起車禍　國3燕巢系統南下封閉

%%15歲小女友害懷孕！大叔堅稱「不是我的種」　法官鐵證打臉

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

吳宗憲私下安慰汪小菲...讚：他人不錯啊　喊話葛斯齊「這樣弄人家失德啦」

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

陪客人喝醉...63歲女陪侍邀老闆續攤不成　抱50歲店員一起倒地

9同學翡翠谷戲水！東華男大生獨自游向深處　突溺水命危搶救中

色翁強拉進屋性侵　母驚覺小六女兒走路「常常腳開開」怒提告

頭份運動公園溜滑梯驚傳「鐵條插出」　才剛啟用...公所急封閉

政策轉彎！遺體免在1天內火化　家屬罵翻...殯葬業者急調貨櫃冰屍

傻眼！霸佔4車格露營烤肉　東北角管理處：無法可罰「只能勸導」

快訊／「捍衛戰士」震垮威秀影廳天花板　工務局開罰6萬

快訊／聯結車失速衝撞國中校門「折甘蔗」　民眾驚喊：阿娘威　　

快訊／天雨路滑！同時段連3起車禍　國3燕巢系統南下封閉

%%15歲小女友害懷孕！大叔堅稱「不是我的種」　法官鐵證打臉

13歲賊開贓車囂張上路！拒絕攔查還加速狠撞警車　警一槍斃命

古林睿煬球威頂尖　胡智為甘願請星巴克

櫃姐租屋10年「被詐騙百萬」　房東兒崩潰！網見1細節：轟出去

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「祈福走桃園」抵觀音　民進黨議員力邀...羅智強挽袖捐血

陪客人喝醉...63歲女陪侍邀老闆續攤不成　抱50歲店員一起倒地

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

全家祭大杯美式買1送1！慶「高雄全家海神隊封王」快閃優惠

鼓鼓染疫康復「又不明原因高燒」送急診　隔壁床阿嬤一句話超暖

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

即／電影看一半「天花板掉下來」！　威秀影城說話了

墾丁大街裸男亂嗆遭圍毆　女友「寶貝」超亮點

南港無名牛排「老闆肉身撲火」大面積燒傷　粉專留言：珍重再見

花火節賞煙花！　快艇觸礁沉沒4人獲救

驚悚影片曝！　男大生海豚灣迴轉遭撞死

性侵犯剛出獄　人妻教友1句話讓他又硬上

賓士男自撞火車站女兒牆 　2死2傷

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

荒唐議員外遇櫃姐　月給20萬還贈2房

屏東富二代「性侵4歲女童」傳性病　房產數千萬卻拒賠60萬

床底藏千餘顆子彈　死者身分曝光

更多熱門

相關新聞

上海政法學院線上課男子亂入露下體 網友嘆：林子大，什麼鳥都有

上海政法學院線上課男子亂入露下體 網友嘆：林子大，什麼鳥都有

上海政法學院一場線上講座正在進行時，一名身穿藍衣服的中年男子，竟然亂入線上課程，光明正大的跨坐在沙發上裸露下體，噁心畫面也同步播送至正在上課的講師和學生。畫面經微博爆料後，有網友便感嘆，網課（線上課程）發達後，陌生人亂入的情況越來越多，「林子大了，什麼鳥都有。」

按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵

按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵

色軍人熊抱女網友揉奶　免囚原因曝

色軍人熊抱女網友揉奶　免囚原因曝

熊抱夜歸女又掐胸　19歲色男下場出爐

熊抱夜歸女又掐胸　19歲色男下場出爐

田徑教練誘2少玩「飛機杯」猥褻　120萬和解免囚

田徑教練誘2少玩「飛機杯」猥褻　120萬和解免囚

關鍵字：

猥褻

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

即／電影看一半「天花板掉下來」！　威秀影城說話了

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

謝忻宣布「真的要去綠島打工了！」

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面