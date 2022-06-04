今增152死創新高！1歲先天性心臟病男童　確診3天後過世

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增6萬8118例本土病例，確診個案中另新增152例死亡，創下今年新高。指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案包含一名1歲兒童，有先天性心臟病史，長期住院使用呼吸器，5/28因呼吸困難、低血氧，PCR呈陽性，期間有投藥瑞德西韋、類固醇，因病況不佳，於5/31病逝於該院。

▲6/4本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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▲▼6/4中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至6月1日，死亡日期介於5月18日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,541,783例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,203,202例排除)，其中2,342,794例確診，分別為13,131例境外移入、2,329,609例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,815例COVID-19死亡病例，其中2,800例本土，個案居住縣市分布為新北市1,086例、臺北市625例、臺中市160例、高雄市127例、桃園市118例、基隆市113例、臺南市91例、彰化縣89例、屏東縣68例、宜蘭縣66例、花蓮縣62例、雲林縣38例、臺東縣32例、南投縣30例、新竹縣24例、嘉義市及苗栗縣各21例、嘉義縣18例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲6/4死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）