　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新款MacBook Air傳推3顏色　彭博社：金色更像是香檳色！

▲▼MacBook Air 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲MacBook Air傳聞即將推出新一代產品，外界對於會有哪些顏色，充滿好奇。（圖／翻攝蘋果官網）

財經中心／綜合報導

新一代的MacBook Air，傳聞即將在下週二凌晨登場的蘋果開發者大會WWDC發表。彭博社Mark Gurman最新預測指出，新機可能只會推出幾種顏色，而不是先前傳出，會推出類似iMac風格、像是彩虹般的多種顏色可選。

Mark Gurman指出，2022款MacBook Air，預計不會推出跟24 吋iMac類似的顏色，可能還是會採用標準的太空灰色、銀色和金色，類似於之前。但，金色可能更像是香檳色。

Gurman表示，MacBook Air有多種顏色可選的報導，可能誇大。

稍後，Gurman又在推特發文指出，中國先前封城，導致蘋果供應鏈停工，如果這造成了供貨與發表MacBook Air之間出現時間落差，那麼，要在WWDC發表新機，是沒有意義的。

當前的 MacBook Air 有太空灰色、銀色和金色可供消者選擇。先前，傳言指稱，MacBook Air 將採用米白色邊框和鍵盤，類似24吋iMac，也激發了外界對更多種顏色的期望，像是星空、午夜、紫色等選項。

▲郭明錤認為，Macbook Air將在今年稍晚發布。（圖／取自9to5mac）

▲2022版Macbook Air，傳聞將有米白色邊框。（圖／取自9to5mac）

天風國際分析師郭明錤也曾在3月表示，下一代MacBook Air將有更多顏色選項，具全新外形設計。他認為，新款MacBook Air將不再配備 Mini-LED 面板。目前只有最新的iPad Pro和MacBook Pro配備 Mini-LED 顯示螢幕。

至於新MacBook Air是否搭載新一代M2晶片，或是繼續使用M1晶片，目前外界傳聞不一，仍有待蘋果正式發表才能驗證得知。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
快訊／大雷雨襲2縣市「連轟1小時」！　警戒範圍出爐
北韓疑出現「新變異株」！　緊急向WHO求救
快訊／富邦坦承威迪茲用「外部異物」！　領隊：就地取材
快訊／增2例兒童腦炎！5歲童「連燒2天」插管治療中
快訊／152死創新高！未滿1歲病童確診3天後過世
快訊／本土+68118！各縣市分佈曝光　新北未破萬
快訊／今暴增152死「破紀錄」！本土增6萬8118例
未規定確診亡24小時火化？　他「打臉」陳時中：不想擔責任
確診將破10萬？　陳時中估「已差不多到高點」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新款MacBook Air傳推3顏色　彭博社：金色更像是香檳色！

iPhone、安卓手機統一接頭有望？　歐盟本周擬達協議

iPhone 14售價還要漲？　分析師提2理由：會比13系列貴100美元

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

新款MacBook Air傳推3顏色　彭博社：金色更像是香檳色！

iPhone、安卓手機統一接頭有望？　歐盟本周擬達協議

iPhone 14售價還要漲？　分析師提2理由：會比13系列貴100美元

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

李佳穎降臨《營業中》！炎亞綸驚：妳怎會答應這通告？

人民幣掀反彈！　專家示警：不排除進一步貶值　

大雷雨襲2基隆新北！暴雨連轟1小時　警戒範圍出爐

王毅：中國是來南太洋「修路造橋」　不是「駐紮軍隊蓋基地」

端午節超狂立蛋！「鴕鳥蛋SIZE驚人」女星一手握不住

總統感謝彰化防疫辛勞　王惠美趁機爭取3大地方建設

機車蛇行亂鑽車道撞休旅車　撞凹車門...目擊者：摩托車騎太快

國道一號南向麻豆段3起交通事故　7車追撞造成大塞車

悍將解約優瑪已鎖定新洋投　領隊透露資歷

北韓疑出現「新變異株」急向WHO求救　美專家：疫情恐讓金正恩倒台

無人機車突朝人暴衝！　路過幼童1動作網發毛

3C家電熱門新聞

iPhone、安卓手機統一接頭有望？　歐盟本周擬達協議

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

端午節拿免費LINE貼圖　8款完成任務限時下載

LG 618購物節優惠面子裡子都滿足

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

iPhone 14售價還要漲？　分析師提2理由：會比13系列貴100美元

Netflix大動作抓「寄生帳號」　內部政策混亂、簡單一招可破解

LG OLED C1系列獲「護眼雙認證」宅家看電視不怕藍光疲勞

新款MacBook Air傳推3顏色　彭博社：金色更像是香檳色！

MSI 618購物節狂降再抽住宿券

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

HTC新品現蹤　NCC認證網站曝外觀

調查機構：僅有iPhone 14 Pro以上機型配備A16

AORUS 17超強大讓婁峻碩愛不釋手

更多熱門

相關新聞

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

蘋果頭戴式裝置還要再等等　郭明錤：無緣WWDC

蘋果頭戴式裝置還要再等等　郭明錤：無緣WWDC

廣達上海廠復產ing　郭明錤曝：蘋果、特斯拉、伺服器產能恢復50%

廣達上海廠復產ing　郭明錤曝：蘋果、特斯拉、伺服器產能恢復50%

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

關鍵字：

Macbook Air顏色WWDC蘋果

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面