新款MacBook Air傳推3顏色　彭博社：金色更像是香檳色！

▲MacBook Air傳聞即將推出新一代產品，外界對於會有哪些顏色，充滿好奇。（圖／翻攝蘋果官網）

財經中心／綜合報導

新一代的MacBook Air，傳聞即將在下週二凌晨登場的蘋果開發者大會WWDC發表。彭博社Mark Gurman最新預測指出，新機可能只會推出幾種顏色，而不是先前傳出，會推出類似iMac風格、像是彩虹般的多種顏色可選。

Mark Gurman指出，2022款MacBook Air，預計不會推出跟24 吋iMac類似的顏色，可能還是會採用標準的太空灰色、銀色和金色，類似於之前。但，金色可能更像是香檳色。

Gurman表示，MacBook Air有多種顏色可選的報導，可能誇大。

稍後，Gurman又在推特發文指出，中國先前封城，導致蘋果供應鏈停工，如果這造成了供貨與發表MacBook Air之間出現時間落差，那麼，要在WWDC發表新機，是沒有意義的。

當前的 MacBook Air 有太空灰色、銀色和金色可供消者選擇。先前，傳言指稱，MacBook Air 將採用米白色邊框和鍵盤，類似24吋iMac，也激發了外界對更多種顏色的期望，像是星空、午夜、紫色等選項。

▲2022版Macbook Air，傳聞將有米白色邊框。（圖／取自9to5mac）

天風國際分析師郭明錤也曾在3月表示，下一代MacBook Air將有更多顏色選項，具全新外形設計。他認為，新款MacBook Air將不再配備 Mini-LED 面板。目前只有最新的iPad Pro和MacBook Pro配備 Mini-LED 顯示螢幕。

至於新MacBook Air是否搭載新一代M2晶片，或是繼續使用M1晶片，目前外界傳聞不一，仍有待蘋果正式發表才能驗證得知。