宅在家吃！達美樂披薩外送「買1送1」　優惠一次看

▲達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

疫情影響，外送訂單需求增加，達美樂除了持續「0元外送費」，即日起更在每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送到家優惠，內含多種四喜系列披薩，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，讓消費者可以一站購足，解決居家備餐問題。

▲達美樂全台門市持續提供全台門市0元免外送費的服務。（圖／業者提供）

達美樂表示，今年以來外送訂單平均成長約10~15%，5月後全台陸續居家遠距教學，外送需求量增加更為明顯，因此持續提供全台門市0元免外送費的服務，此外即日起每週二、六，也推出小披薩（9吋）、大披薩（12吋）外送「買1送1」，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，像是烤雞翅、副食拼盤、蛋塔及熔岩蛋糕⋯等。

另外，拿坡里即日起至6月30日祭出「買5送5」優惠活動，期間凡購買5隻戰斧雞腿特價399元，就送5隻原味胡椒雞翅。

必勝客也在即日起祭出平日限定（週一～五）「加1元多1件」優惠，凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及鱈魚塊（3塊）；還加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折。

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