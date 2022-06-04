　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

宅在家吃！達美樂披薩外送「買1送1」　優惠一次看

▲▼達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情影響，外送訂單需求增加，達美樂除了持續「0元外送費」，即日起更在每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送到家優惠，內含多種四喜系列披薩，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，讓消費者可以一站購足，解決居家備餐問題。

▲▼達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂全台門市持續提供全台門市0元免外送費的服務。（圖／業者提供）

達美樂表示，今年以來外送訂單平均成長約10~15%，5月後全台陸續居家遠距教學，外送需求量增加更為明顯，因此持續提供全台門市0元免外送費的服務，此外即日起每週二、六，也推出小披薩（9吋）、大披薩（12吋）外送「買1送1」，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，像是烤雞翅、副食拼盤、蛋塔及熔岩蛋糕⋯等。

另外，拿坡里即日起至6月30日祭出「買5送5」優惠活動，期間凡購買5隻戰斧雞腿特價399元，就送5隻原味胡椒雞翅。

必勝客也在即日起祭出平日限定（週一～五）「加1元多1件」優惠，凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及鱈魚塊（3塊）；還加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折。

相關報導

漢堡薯條、珍珠粉條奶茶買1送1！「16家手搖+11大速食」終極優惠快收

摩斯端午節紅茶「買10送10」！遠距送禮全台門市兌換

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
「蔡英文1選擇」醫師怒求真相：孩子血饅頭不能吃！
快訊／電影看一半！　威秀影城「天花板整塊掉下來」
男獨攀桃山疑意外墜落！　溪中發現屍體
快訊／陸高鐵出軌！車頭嚴重損毀「騎到月台上」司機身亡
蚊子最愛這類人！　「1族群」容易被咬
少女遭逼拍自慰片！　惡男恐嚇：不拍就外流
完全沒打疫苗！　染疫哥「只吃2種東西」6天後康復
手頭只有75萬！妹子想和男友基隆買房　他一算驚呆：超涼
謝忻宣布「真的要去綠島打工了！」　應徵遭酸：我做錯什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

宅在家吃！達美樂披薩外送「買1送1」　優惠一次看

開放寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天要搶

麥當勞今年已關5間！網再揭「內用區被縮小」　業者曝原因

睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

運動男神也在瘋的「鮮奶123營養準備法」　提升體力、幫助運動修復 輕運動族也適用

美式買1送1、西西里第2杯半價！4大超商「咖啡優惠」連假開喝了

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

無證停親子車位遭罰600元　「有放超音波照」結局逆轉！

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

宅在家吃！達美樂披薩外送「買1送1」　優惠一次看

開放寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天要搶

麥當勞今年已關5間！網再揭「內用區被縮小」　業者曝原因

睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

運動男神也在瘋的「鮮奶123營養準備法」　提升體力、幫助運動修復 輕運動族也適用

美式買1送1、西西里第2杯半價！4大超商「咖啡優惠」連假開喝了

快訊／北市南港公宅工程意外！工人高處墜落　無生命跡象搶救中

長新冠可能致死！研究：全美至少120人疑死於後遺症　染疫勿輕忽

排隊打地鋪3天3夜！日本人「好想去韓國」瘋搶觀光簽　唯一解方曝

快訊／高雄大遠百影城天花板掉落！　民眾：以為《捍衛戰士》特效

蛤又要當病人！鬆獅犬「無奈歪頭」配合醫生遊戲　哀怨臉笑翻網

日台交流協會50週年　泉裕泰曝「日台友情」LOGO：繼續挽手並肩

領先美？陸航母出現海戰無人機群　美媒：意義重大

陸高鐵「撞土石流」出軌！車頭嚴重損毀「騎到月台上」司機已身亡

男獨攀「武陵四秀」桃山失聯　疑意外墜落...山友溪中發現屍體

0-4歲染疫↑　「蔡英文1選擇」醫師怒求真相：孩子血饅頭不能吃

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

網揭麥當勞內用區被縮小　業者曝原因

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

美式賣場推車2物網認證CP值炸裂

拿坡里「買5送5」爽吃一個月

9大速食店最新「超省優惠」來了

4大超商「端午連假咖啡優惠」一次看

超商連3天「特大杯美式買1送1」

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：同一人？

「愛在就是家」P＆G、家樂福推暖心特惠

宅在家吃！達美樂披薩外送買1送1

超商獨家「免沾手肉粽」包進滿滿餡料

4大超商「咖啡優惠」連假開喝了！

確診媽媽「hold」住蔬果撐過居隔

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

7旬翁救下6名落水觀光客　結局令人心寒

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面