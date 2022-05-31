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摩斯端午節紅茶「買10送10」！遠距送禮全台門市兌換

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯MOS APP「安心取溫馨送」推出端午優惠方案，祭出經典紅茶買10送10、買20送20（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

因應疫情遠距離送禮需求，摩斯漢堡MOS APP「安心取溫馨送」推出端午優惠方案，祭出經典紅茶買10送10、買20送20，還可利用Line或其他通訊方式轉贈親友。而此次安心取推出的商品券，還有健康券、愛情券、加油券等祝福系列，讓消費者在端午和畢業旺季能夠傳送心意！

▲▼MOS安心取溫馨送祭出摩斯紅茶買10送10、買20送20。（圖／業者提供）

▲MOS安心取溫馨送祭出摩斯紅茶買10送10、買20送20。（圖／業者提供）

除了既有的遠距隨時點餐功能之外，MOS Order App為會員打造的「安心取溫馨送」新增功能，讓消費者以優惠價格購買摩斯商品票券，不僅自用，也可以利用Line或其他通訊方法，結合問候語，將電子票券寄送給任何地方的親友，接收者持手機MOS APP內存放的電子票券，可到全台任一摩斯漢堡店面直接兌換餐點或禮品，自用送禮兩相宜。

「MOS安心取溫馨送」的服務功能，包括電子票券的轉贈、查詢、兌換、接收等功能。使用者也可以從首頁點選「安心取溫馨送」專區，直接挑選喜歡的票券畫面或商品，並使用信用卡或綁定MOS Order 電子錢包完成付款，即可取得優惠票券。

另外，人氣速食店麥當勞又祭出限時優惠了，6月1日～7月5日連續35天，推出3大點心「買1送1」，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。

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