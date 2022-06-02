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小三反擊！校護劈腿已婚體育老師判賠30萬　她反告正宮3罪結果曝

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲宜蘭一名已婚校護竟和同學校的體育老師外遇，正宮察覺逮到後，怒告校護獲賠30萬；但校護心有不甘，反告正宮3罪。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名人妻發現，在學校擔任體育老師的老公境外遇已婚校護，甚至還一起到家裡發生關係，讓她氣得怒告校護，獲賠30萬元。不過校護也不甘示弱，反怒告人妻妨害秘密、恐嚇和妨害名譽，不過3項控訴之中，僅有恐嚇成立，法院認定人妻恐嚇事實明確，判處她拘役50日，得易科罰金，其餘無罪。

回顧整起事件，原告和在宜蘭某學校擔任體育老師兼任生教組組長的老公於2011年結婚後，在去年發現老公和同學校的校護來往頻繁，過從甚密，因此決定在家中裝設針孔攝影機，果真逮到丈夫外遇鐵證，怒向校護求償100萬元。

法官審理相關證據後指出，儘管攝影畫面未能直接錄下校護和人夫發生關係的畫面，但從電視螢幕的倒影中，還是可以看見校護確實有和人夫上床，且床鋪有上下震動，過程中還有呻吟聲和撞擊聲，而校護更是嬌喊人夫「寶貝」，2人更有親吻、摟抱等情節，認定校護侵害人妻配偶權屬實，判她須賠償人妻30萬元。

事後校護不甘示弱反告人妻3罪，主張自己遭到人妻恐嚇，還被偷拍，認為人妻妨害秘密並損害她的名譽。校護怒指，人妻的小孩因為與自己的女兒是同班同學，竟在班群內傳送，「我們家因為爸爸外遇學校護士，還是同學的媽媽，實在無法在這裡學習，只能轉學出去。想了很久，是否要說，最後還是決定說出來，必須讓你們知道，有人這麼無良」，主張人妻貶低她的名譽。

而最新判決出爐，宜蘭地院審理後，在妨害秘密與妨害名譽部分，判處人妻無罪，僅在恐嚇罪中認定人妻有恐嚇之事實。

在妨害名譽中，法官認為校護與體育老師外遇事實明確，且一審經法院判決須賠償30萬元在案，人妻所描述均為事實，人妻因要幫小孩轉學，而向老師與其他家長陳述原因，實難期待人妻會細細思量保護老公害校護的名聲，認定人妻並非意圖散布於眾，判她無罪。

另在恐嚇罪部分，法官指出，由於人妻曾將所拍到的部分抓姦影像傳給校護，表示，「不好意思手滑按錯了，需要收回嗎？」、「我也不知道會不會再手滑不小心跑到信箱」、「妳跟他做出這些骯髒事，根本就不適合什麼公道、公理」、「錢？因為老公在台積電七廠封裝部門上班所以妳不缺錢是嗎？」、「...不要一直討價還價，我不知道後續我的手會不會不小心滑到台積電的信箱」等語，認定人妻恐嚇事實明確，造成校護心生恐懼，判處人妻拘役50日，得易科罰金。全案均可上訴。

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