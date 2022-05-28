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社會 社會焦點 保障人權

認開房間偷吃人夫！　知名藝術團女團長辯：原配放任也有錯

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲知名藝術團辜姓團長因和人夫發生關係，被求償百萬，反辯原配「放任」他們交往，也有過失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一知名藝術團辜姓團長被指控當小三破壞家庭，陳姓女子手握自己丈夫和辜女開房間的證據，提告求償百萬，辜女雖坦承介入婚姻，但認為原配「放任」他們交往，也有責任。台中地院認為，不管元配是否有行動，都無可咎責，判辜女應賠償原配40萬元，全案還可上訴。

據了解，46歲的辜女為知名藝術團團長，除了保險業正職，也擔任過10多所高中旗隊教練。判決書指出，陳女和丈夫蔡男結婚17年，婚後育有3名子女，陳女提告，辜女和她丈夫從2020年起就有不正當交往，更數次上床，破壞她家庭圓滿，向辜女求償精神撫慰金100百萬。辜女坦承與蔡男發生婚外情，但認為原配早就知情，卻「放任」他們繼續交往，自己也有過失。

台中地院經查，陳女曾表示「你們開房間的證據我都有，我已經觀察好一陣子了，還是一樣啊，我如果沒有發出聲音的話，你們繼續嘛...我覺得我應該要發出聲音了」，並沒有辜女所說縱容或同意一事，且就算陳女沒採取任何行動，也無可歸責之處。

法官審酌陳女為公司總監，而辜女從事保險業兼職藝術團團長，依2人經濟狀況、身分地位、被害人之痛苦程度等情狀，判辜女應賠償撫慰金40萬元，全案還可上訴。

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