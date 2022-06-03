正妹吃壽司「桌上巨乳放鮮蝦」　網暴動：不要玩食物

▲正妹網紅紳士龍蝦把壽司上的鮮蝦放在巨胸上，7秒影片引發網友暴動。（圖／攝自g_lobster1003的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

正妹吃迴轉壽司，把「整副巨乳」直接放在餐桌上，還把壽司上的鮮蝦擺在胸前，短短7秒的影片引發網友暴動，女主角也被起底。

一名網友在「Dcard」上分享一部7秒影片，影片中正妹先將整副巨乳擺在餐桌上，隨後鏡頭外伸進一隻手，把筷子上的鮮蝦放在正妹傲人的上圍上，然後正妹看著鏡頭尷尬笑出來，影片就這樣結束。

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▲紳士龍蝦把壽司上的鮮蝦放在巨胸上。（圖／攝自g_lobster1003的IG）

短短7秒的影片引發迴響，不少男網友暴動留言「無聊的影片，浪費我3個小時」、「不要玩食物 請給我地址 我過去勸導」、「這是甚麼新口味 奶香鮮蝦嗎？」、「以下開放報名捧乳哥」、「本斥但大」、「蝦子看起來更好吃了」、「女體盛」、「卡，也太正」。

▲正妹網紅紳士龍蝦常在社群網站分享福利美照。（圖／攝自g_lobster1003的IG）

有網友解答原來這位壽司妹正是抖音網紅「紳士龍蝦」，抖音頻道有超過76萬名粉絲、IG上也有15萬人追蹤，在網路上算是小有名氣，擁有甜美長相以及傲人身材的「紳士龍蝦」常常在社群網站放送福利，去年就曾因為一張「白色襯衫被淋濕搭捷運」的照片登上新聞版面。

▲紳士龍蝦去年才因一張「濕身搭捷運」的照片登上版面。（圖／翻攝爆廢公社）