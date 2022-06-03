普丁4月偷偷接受「癌症晚期治療」！美情報高官：俄國內部極度混亂

▲俄羅斯總統普丁傳出罹患癌症晚期。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國情報單位一份最新報告聲稱，俄羅斯總統普丁罹患癌症晚期，並在4月偷偷接受治療，而普丁的病情也嚴重影響到克里姆林宮內部的穩定。情報官員認為，普丁的健康狀況出現問題使得俄國爆發核戰的可能性降低，但一旦他死亡，依舊會造成嚴重混亂。

根據《新聞週刊》報導，長期有傳聞指出，現年69歲的普丁罹患癌症與帕金森氏症，儘管俄國堅稱，普丁身體健康，但從最近幾週的照片卻可以明顯看出普丁的臉部嚴重浮腫，且頗為虛弱。來自美國不同情報機關的3名高級情報官員指出，長期重病的普丁，其實已經在4月偷偷接受晚期癌症的治療。

其中一名情報官員表示，「普丁依舊擁有高度控制力，但已不再是絕對。在他多年的統治期間，克里姆林宮內的爭吵從未像現在一樣激烈，每個人都感覺世界末日就要來臨。」

另一名情報高官補充道，「普丁絕對生病了，但我們不應該被動地等待他的死亡，才展開行動。普丁如果死亡，俄國內部的權力真空將會對世界造成危險。」

儘管克里姆林宮並未證實普丁接受治療的消息，但他們堅稱普丁身體健康。俄國外交部長也在上週駁斥相關傳聞。

普丁4月21日與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會面時，被發現整個人無精打采，右手還抓著桌子，因此讓他罹患帕金森氏症的謠言四起。

美國情報單位則分析，普丁的健康狀況其實早就出現問題，甚至已經病危，他公開露臉只是為了作秀，並平息病危傳聞。不僅如此，俄羅斯5月9日勝利日時，普丁出席公開場合，腳步明顯不穩，且臉部浮腫。

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