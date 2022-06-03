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社會 社會焦點 保障人權

澎湖集合宅凌晨惡火！6人一度困頂樓　92歲臥床翁慘成焦屍

▲▼澎湖火警。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖馬公一處集合式住宅今凌晨傳出火警。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

澎湖馬公集合式住宅「龍行新城」今(3日)凌晨傳出惡火，現場一度有6名住戶逃到頂樓待援，警消趕赴後立即灌救，並疏散受困民眾，火勢於凌晨3時28分許撲滅，但事後清理火場時，仍在一處臥房內發現一名92歲的老翁逃生不及、葬身火窟。

澎湖縣政府消防局於3日凌晨02時54分接獲馬公市「龍行新城」管理員報案，表示位於三多路的該社區A棟發生火警，請求人員前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西及白沙分隊共11車23人前往，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，現場搶救人車共計12車25人，同時通知警察局、臺電公司及自來水公司派員配合搶救。

警消到達現場，確認現場為地上14層、地下2層建築物，11樓東南側已見火光冒出，據起火戶逃出之民眾表示，火場內尚有1名民眾尚受困於東北側房間，搶救人員立即部署2線水線，並使用大樓之室內消防栓部署1水線進行搶救，同時由搜救小組逐戶進行人命搜救。

▲▼澎湖火警。（圖／記者陳洋翻攝）

因大樓內警報設備動作，許多住戶被驚醒緊急逃生，消防局指揮中心並接獲民眾通報，有6名民眾逃生至該棟大樓頂樓(14樓)待救。指揮中心立即通知現場指揮官，立即派遣1組人員前往頂樓，確認民眾之安全，並安撫其情緒，俟火勢無危害後，引導至1樓避難。經消防局清查，大樓內共有15位民眾由消防人員疏散逃生，均無受傷情形。

火勢經消防人員迅速搶救下，於03時28分撲滅，初估燃燒面積約30平方公尺。

消防人員隨後於起火戶之臥房搜索發現1具遺體，全身四度灼傷，已明顯死亡。經查罹難民眾為92歲孫翁，係長期臥床病患，行動不便，平時與其妻同住，火災發生時因火煙已竄出，其妻先行逃生呼救並未受傷。

有關本起火災詳細起火原因及損失金額，刻由消防局火災調查科配合警察局鑑識人員調查中。

▲▼澎湖火警。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖火警。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖火警。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖火警。（圖／記者陳洋翻攝）

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