玩命影片曝！徒手爬台北文創外牆14樓　台灣跑酷高手：追求刺激

記者張君豪／台北報導

信義警分局日前接獲松菸文創園區店家報案，指稱今年2月26日凌晨6時許有不明人士攀爬松菸園區內的台北文創開發大樓，報案人指稱該名男子攀爬到台北文創開發大樓頂樓14樓後，擅自闖入該大樓循由內部樓梯下樓離去，顯有違法侵入他人建物之行為，警方受理後立即展開調查，該男子2日遭起訴，而他攀爬的驚險畫面也隨之曝光。

▲號稱台灣跑酷第一人韓順全今年2月攀爬台北文創大樓遭民眾蒐證報警，韓事後遭警方法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後研判，該民眾應為專業攀牆人士，故查詢各項資訊鎖定犯嫌身分居然是「台灣跑酷第一人」專業跑酷選手、也是教練的韓順全（32歲），據悉韓順全在台灣推廣跑酷運動不遺餘力，更經常接受媒體訪問、在臉書設立粉專並開設YouTube頻道推廣跑酷運動，該頻道迄今有8萬人訂閱。

韓順全經警方約談到案後表示，因追求刺激以及跑酷領域的專業成就感，這才選定台北文創大樓攀爬，坦承從1樓攀爬外牆直上頂樓後闖入大樓內部，之後走安全梯下樓離開，但攀爬過程全遭台北文創員工、業者錄下，警方訊問後依觸犯刑法第306條入侵住宅罪函送台北地檢署偵辦。

信義分局呼籲並提醒市民，從事各項運動行為，應擇定適當場所及時間且兼顧適法性，以免觸法；信義分局將持續打擊各類犯罪，以維護治安平穩，讓民眾有安全、安心的生活環境。

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