快訊／內湖某公園滿地鮮血！男詭異陳屍椅上　頸部遭割2刀

▲內湖分局獲報，有民眾陳屍公園內，立刻派員前往調查。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳韻如／台北報導

台北市內湖區一名男子被發現陳屍公園內！據了解，有民眾1日清晨到公園運動時，發現一名男子頸部2處刀傷陳屍公園椅子上，且周圍滿地鮮血，民眾當場嚇壞報警。警方獲報後立即展開調查，由於現場並無打鬥痕跡，目前初步排除他殺，後續將報請檢察官相驗釐清死因。

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