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社會 社會焦點 保障人權

空氣中全是焦味！他撞斷高壓電桿逃逸　騎士強行通過超驚險

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉興南村工業一路一號5月31日晚間10時許發生一起車禍意外，一輛曳引車在倒車時不慎撞斷路旁的高壓電桿後肇逃，導致高壓電桿橫倒在路中，且因尚未斷電還傳出陣陣焦味。警方獲報到場後，發現仍有多名機車騎士，試圖強行通過，擔心恐有危險之虞，立即封鎖現場，並通知台電人員到場搶修，共耗費8小時才讓交通恢復順暢。

▲▼曳引車駕駛撞斷高壓電線桿肇逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲曳引車駕駛撞斷高壓電線桿肇逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方指出，劉姓駕駛5月31日駕駛曳引車行經工業一路一段時，在倒車時不慎撞到高壓電桿，但劉男卻未向任何單位通知，隨即離去，留下被撞斷的高壓電桿橫倒在路中，且因為高壓電桿尚未斷電，有1萬1千伏特，空氣中還瀰漫著陣陣焦味；而警方到場後，發現現場還有多名機車騎士不顧危險，強行硬闖，擔心恐有危害發生，緊急將現場封鎖，並通知台電人員到場處理。

台電人員也指出，此次事故造成1支電桿及2具變壓器損壞，2戶停電，本處動員15名員工漏夜搶修，終在8小時後復電！

▲▼曳引車駕駛撞斷高壓電線桿肇逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼曳引車駕駛撞斷高壓電線桿肇逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼曳引車駕駛撞斷高壓電線桿肇逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方事後也調閱相關監視器，找到肇事的劉男，劉男到案後坦承肇事，酒測值為0，後續警方也將依道路交通管理處罰條例第62條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月」。

民雄分局分局長黃維章表示該路口係為工業區交通要道，發生時段為大夜班交接時間，車潮流量甚多，所幸現場處理員警處置得宜，未發生任何傷亡及衍生其他交通事故。在此呼籲用路人應注意行車安全，若發生交通事故不用驚慌，保持現場交通事故跡證，在現場等待注意自身安全，並撥打報案電話110，通知警察到場處理，才是上策！

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嘉義高壓電線桿車禍

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