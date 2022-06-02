快訊／擄人勒贖200萬「西門町槍戰」肉票一身傷獲釋　警：疑點重重

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名老伯1日上午著急跑去刑警大隊求助，「我的養子被綁架了！」警方追查發現，該名養子因欠債在上月31日遭人擄走，主嫌再以視訊電話聯繫養父並要求30萬的贖金，結果到了本月1日，主嫌再度連繫養父並改成要200萬的贖金才放人；警方在2日凌晨於中和找到了受害者，並在板橋逮捕犯嫌。

▲警方將涉及擄人勒贖的犯嫌全數帶回，詳情仍有待釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，20歲楊男在外積欠賭債還不出來，上月31日下午5點左右慘遭多名犯嫌押上車擄走，犯嫌打視訊電話給楊男的養父，要求30萬元贖金，到了本月1日又改成要200萬元贖金才能放人。

▲楊男因欠債遭擄。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來主嫌要求其養父於1日下午3點在台北市萬華區的福星公園（漢口街二段）交付贖金，警方派員到場後，即於漢口街2段56號地下停車場發現涉案車輛，待該車離開停車場，警方立即上前攔查，該車駕駛（20歲孫男）嚇一跳並拒檢加速逃逸，雙方展開追逐。

▲▼西門町警方對空連開2槍，並破窗逮捕嫌犯。（圖／記者陳雕文攝）

後來犯嫌轎車在中華路一段、漢口街口二段口衝撞警方偵防車、2輛計程車以及一輛民車，警方見情勢危急，隨即對空鳴槍2發，另由其他同仁擊破車窗後逮捕孫嫌，但未見楊男的蹤影，原來他一開始就被拘禁在桃園，後來被押到中部。

但警方持續追查發現，楊男被打到一身瘀傷，後來被送回其中和的住處釋放，接著犯嫌再把作案車輛開回板橋，警方兵分多路將人全數帶回（合計共5人）。奇怪的是，楊男聲稱遭擄，但另一方人馬卻說，是楊男欠債卻把歪腦筋動到養父身上，希望騙養父出錢贖回楊男，簡言之就是楊男找他們來自導自演，後來才作罷；雙方各說各話互咬，詳細案情仍有待釐清。