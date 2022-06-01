桃園6歲腦癌女童「確診時間」報錯　爸含淚求救：將錯過治療時機

▲6歲腦癌女童小希因確診時間通報失誤，恐怕錯過治療時機。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名父親１日晚間寫下千字求救文，希望社會大眾可以幫助他6歲、腦癌四期卻仍堅持治療及求生的女兒小希，「我已經不想再次在官員面前流淚，我是一個爸爸，我需要在孩子面前勇敢，拜託了」。對此，桃園市長鄭文燦也馬上在文章下方回應。

小希爸爸在臉書粉專「咪咪與小搗蛋」發文表示，女兒小希面對不治之症僅剩1年生命，但仍陪著他和妻子勇敢面對化療、打針、吃藥及核磁，「這些這年紀的孩子不應該遇到的事情，她一塊帶領我們父母勇敢走下去」。

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小希於5月12日開始出現症狀，並於13日快篩陽性，經線上掛號並請診所通報，在小希配合用藥及吃水果的情況下度過了難關，逐漸康復。然而，小希5月30日要去醫院進行治療時，PCR卻是陽性，且5月13日的視訊看診、APP登記沒有完成，導致小希的確診日期被定為5月30日，要再進行隔離14天，不能進行醫療行為。

小希爸爸說，小希31日去醫院拿抗病毒藥，並再次做PCR檢測，1日得知結果為陰性，因此希望可以趕快做頭部掃描，馬上到清大進行治療，但之前的紀錄遺失，導致小希還是必須因5月30日確診而隔離，讓小希爸爸非常崩潰，「硼中子治療除了昂貴的費用，（還）需要時間串連，我們沒有時間，再差一點點就會前功盡棄，重要的是，小希已經出現一些癌症相關的前兆，才是我們擔心的」。

▲鄭文燦回應如上。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）



「我們真的沒招了」，小希爸爸表示，他知道疫情期間各單位都很辛苦，尤其他們一家都染疫過，更知道其中的艱辛；他知道發文道德勒索的行為很不可取，但為了讓女兒可以活更久，只能勇敢發文，希望政府可以將資料更正，「給我與小希一個治療的機會，就一個機會就好…不要耽誤的寶貴的治療時機，我沒有時間…是真的沒有時間…請幫幫我，用所有的力量。」

對此，桃園市長鄭文燦馬上到文章下進行留言，「目前衛生局正在與當初執行視訊診療的診所確認5/13的就診狀況，如當時確定判定為陽性，則小朋友5/30做的PCR採檢結果即便是陽性，也可判為舊案。如此，就不會有解隔日期耽誤到療程的問題，衛生局也會協調榮總照原定日期進行癌症治療。希望盈小希能夠順利接受治療，平安健康！」

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