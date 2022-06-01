50嵐停賣什麼超可惜？鐵粉敲碗「絕版2品項」快回歸：時代的眼淚

▲50嵐。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣手搖飲店一間接著一間開，不過老牌子「50嵐」仍擁有一票鐵粉，近日就有網友丟出討論話題，表示自己很懷念50嵐一些下架的品項！文章曝光後，也吸引不少網友紛紛直喊，「真的好希望芒果青回歸，真的超好喝」、「黑糖有印象！真的好香甜」。

這名女網友在Dcard上，以「那些令我懷念的50嵐下架商品」為題發文，提到她以前很常買50嵐，不過後來選擇越來越多，她也就輪流消費，結果當她再次光顧50嵐時，卻發現許多喜歡的品項都沒賣了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，她以前真的超愛黑糖系列，冬天喝的時候超幸福；還有芒果青，青茶加上芒果冰淇淋很好喝。除此之外，愛玉冰茶、加梅子的飲品她也都很喜歡。

▲網友超懷念芒果青和仙草奶凍。（圖／記者曾筠淇攝）

討論文曝光後，底下網友紛紛點名芒果青和仙草奶凍，「這麼好喝為什麼會不見啦！我的最愛也是這個」、「我也大愛芒果青」、「芒果青跟愛玉冰茶真的超好喝」、「芒果青啊！沒有了之後幾乎也不太喝50嵐了」、「芒果青跟仙草奶凍真的是時代的眼淚」、「仙草奶凍！國小的時候超愛喝，那個滋味真的超讚，長大後沒有喝到可以贏它的」、「仙草奶凍，記憶以來最好喝的一家」。

此外，也有不少網友回應，「不能忘記粉條吧！小時候喝了超喜歡」、「焦糖奶茶！身為螞蟻人的最愛」、「此生摯愛抹茶拿鐵，當初它下架了我整個難以置信，想說明明很紅、很多人喜歡怎麼可能不賣了」、「少了梅子真的有差！懷念以前的八冰綠，那時候裡面會有梅子」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚