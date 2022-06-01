彰化幼兒施打BNT登場...家長孩童烈日下排隊　2天預計6600人接種

▲彰化幼童BNT疫苗施打登場。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣滿5歲至6歲未入學的幼童BNT疫苗接種，今天上午8點30分在南郭、文開、員林4間國小及北斗國中快打站同步進行，早上有不少家長請假，帶著小朋友依照預約時間前往，頂著大太陽排隊，排了快1小時還打不到，雖然小小抱怨，但也很高興今天能打到疫苗，真的比較安心了，縣長王惠美也到場關心疫苗施打狀況。

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▲彰化排隊等施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮攝）

員林快打站設在員林國小活動中心，預計接種700名幼童，分為2時段(上午8:30分-11:00、下午1:30分-4點)進行，家長必須攜帶健保卡、意願書、預約序號，憑健保卡和預約序號，帶著小孩依時段入場施打，報到率高達99%，但不少家長提前大約20分鐘到場，見到已經排著長長人龍，質疑現場沒有按照時間施打，引發一陣抱怨。

快打站現場由醫師先細心診斷小朋友狀況，有的幼童看到針筒很勇敢，說像「蚊子叮」、「很舒服沒事」、也有的小朋友害怕抱著家長哭還安撫一番，之後在觀察區停留後才離開，家長認為，打疫苗對小孩有保護力，感謝謝府的安排施打。

現場林醫師指出，今天施打的小朋友有的較為緊張，不過早上進行的大致都平順，小朋友身體情況也都正常，也說到輝瑞BNT疫苗較沒副作用，適合幼童施打，還沒打的要趕快預約施打。

彰化縣1日、2日連續兩天為幼童施打BNT疫苗，共有6千6百個名額。針對疫苗不足部分縣長王惠美指出，彰化縣小朋友總共有73,000餘人，上一波莫德納注射22%，還有57600餘人尚未施打，中央總共分發48500劑疫苗，目前打到有8成的量，只要不超過8成疫苗是夠的，依照目前預約報到率大約9成9，但現在看來疫苗是不夠的，不足的部分，還要跟中央爭取。



