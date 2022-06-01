研究估30%染疫「重症患者」現糖尿病症狀　男性風險激增40%　

▲多項研究顯示，染疫重症可能造成糖尿病風險激增，尤其是男性。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

COVID-19全球疫情大流行之初，就已有研究顯示糖尿病患者染疫更容易引發重症，不過在2020年末就有一項研究指出，染疫引發重症的患者，有15%的機率反過來會因此罹患糖尿病，隨著研究時間拉長，根據最新估計，約有30%的人在染疫重症後，會伴隨糖尿病症狀。

感染後風險激增

《半島電視台》報導，雖然COVID-19被認為主要是呼吸道疾病，但隨著時間過去，科學家逐漸了解到COVID-19實際上是從各個不同部位、層面在影響人體，除了肺部損傷外，還加大了罹患慢性疾病的風險。

2020年末一項研究披露，原先沒有糖尿病的人在染疫後，約15％跟著罹患了糖尿病，美國史丹佛大學最近公布的一項研究估計，這個機率提高到了30%。

另一項監測染疫後復原的病例，發現男性尤其容易引發糖尿病症狀，罹患糖尿病風險激增40%，且幾乎所有病人都是「第二型糖尿病」（Type 2 diabetes），人體會變得抗拒甚至停止生成胰島素。

美國疾病控制預防中心（CDC）在今年1月時發布一項研究，研究對象為18歲以下年輕人，時間範圍為15個月。年輕人分為3組，第一組是染疫後的年輕人、第一對照組為未染疫也未感染其他呼吸道疾病的年輕人、第二對照組則是在疫情爆發前曾經感染過其他呼吸道疾病的年輕人。研究結果表明，第一組染疫30天後的年輕人，罹患糖尿病的機率是第一對照組的166%之多，也比第二對照組高出116%。

影響胰臟生成胰島素

一般來說，人體在攝取食物後血糖會上升，當血糖過高時，胰臟就會分泌胰島素，降低血糖並轉換為人體可利用的能量。糖尿病患者即是胰島素分泌不足，造成血管內血糖過高，隨時間可能演變成更嚴重的健康問題，例如心臟病、視覺喪失或是腎臟疾病等。

研究顯示COVID-19病毒可能會從肺臟經由血管侵入胰臟，殺死體內細胞導致人體無法再生成胰島素。另一項研究則表明，胰臟細胞感染病毒後就會進入「細胞凋亡」（apoptosis）的過程。

此外，胰臟會針對身體發炎的部分分泌大量胰島素，而COVID-19會使全身出現發炎反應，致使人體分泌過量胰島素，最後細胞對胰島素失去反應，血管內血糖無法被轉換，就會出現血糖居高不下的情況，類似第二型糖尿病。

關聯尚未有定論

部分科學家仍然認為COVID-19與糖尿病之間的因果關係尚不明確，因為很可能大部分出現在染疫期間出現高血糖的患者，其實早在之前就已經是高風險族群，染疫只是單純讓他們更容易罹患糖尿病而已。

儘管目前尚不清楚COVID-19是否會觸發糖尿病疾病，但一項研究指出，高達3分之1在染疫期間就出現高血糖的患者，即便康復後仍維持至少6個月的高血糖，這代表COVID-19可能也影響胰臟其他的功能，像是打亂胰臟產生消化酶。