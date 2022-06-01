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社會 社會焦點 保障人權

台南頂美公園兒童遊具遭綁西瓜刀　扶手都是血！驚悚照曝

記者黃翊婷／綜合報導

台南市安南區頂美公園昨日（5月31日）有家長發現，兒童遊戲區內的遊具手扶梯遭不明人士綁上一把西瓜刀，疑似造成一名5歲兒童受傷流血。警方獲報之後已將西瓜刀取下，並通報鑑識人員前往現場採證，目前正在追查當中，之後也會加強巡邏。

台南頂美公園兒童遊戲區內的遊具手扶梯遭不明人士綁上一把西瓜刀。（圖／翻攝自Facebook／林緯）

▲有不明人士在手扶梯綁西瓜刀，現場血跡斑斑。血跡部分已經過變色處理。（圖／翻攝自Facebook／林緯

安南區頂美公園位於慈安路與安通二街口，卻有家長在5月31日傍晚報警，表示在頂美公園兒童遊戲區內的遊具手扶梯上，發現有人綁了一把西瓜刀，旁邊的扶手、緩衝墊也都是血跡，看起來相當駭人。

台南市警三分局安順派出所獲報後，立即派員前往現場，並將西瓜刀取下，再通報鑑識人員到場採集指紋等相關跡證。

安南區市議員候選人林緯也在臉書PO文痛批，「在公園內遊樂設施樓梯上反綁西瓜刀，使5歲小孩遭到割傷濺血，不可原諒！實在猖狂！」由於頂美公園附近有汽車停車場，若有民眾5月31日中午、下午在該停車場停車或取車時有發現異狀，請與台南市警三分局或安順派出所聯繫，希望能早日抓到凶手，還給孩子們一個安全的遊樂環境。

不過，警方表示，並未接獲孩童因此受傷的消息，目前已調閱周邊監視器畫面，正在過濾是否有可疑人士出入該公園，同時也會加強巡邏密度，避免類似的事件再次發生。

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