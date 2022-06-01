台南頂美公園兒童遊具遭綁西瓜刀　扶手都是血！驚悚照曝

記者黃翊婷／綜合報導

台南市安南區頂美公園昨日（5月31日）有家長發現，兒童遊戲區內的遊具手扶梯遭不明人士綁上一把西瓜刀，疑似造成一名5歲兒童受傷流血。警方獲報之後已將西瓜刀取下，並通報鑑識人員前往現場採證，目前正在追查當中，之後也會加強巡邏。

▲有不明人士在手扶梯綁西瓜刀，現場血跡斑斑。血跡部分已經過變色處理。（圖／翻攝自Facebook／林緯）

安南區頂美公園位於慈安路與安通二街口，卻有家長在5月31日傍晚報警，表示在頂美公園兒童遊戲區內的遊具手扶梯上，發現有人綁了一把西瓜刀，旁邊的扶手、緩衝墊也都是血跡，看起來相當駭人。

台南市警三分局安順派出所獲報後，立即派員前往現場，並將西瓜刀取下，再通報鑑識人員到場採集指紋等相關跡證。

安南區市議員候選人林緯也在臉書PO文痛批，「在公園內遊樂設施樓梯上反綁西瓜刀，使5歲小孩遭到割傷濺血，不可原諒！實在猖狂！」由於頂美公園附近有汽車停車場，若有民眾5月31日中午、下午在該停車場停車或取車時有發現異狀，請與台南市警三分局或安順派出所聯繫，希望能早日抓到凶手，還給孩子們一個安全的遊樂環境。

不過，警方表示，並未接獲孩童因此受傷的消息，目前已調閱周邊監視器畫面，正在過濾是否有可疑人士出入該公園，同時也會加強巡邏密度，避免類似的事件再次發生。