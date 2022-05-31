黃敏惠攜手家扶兒包粽　29家庭73名親子包出1160顆粽子

▲▼ 黃敏惠市長與家扶中心孩童包粽同樂 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義家扶中心在戶外廣場，舉辦「粽葉飄香愛傳承」活動，共有29戶家庭、73名親子參與，一共包出1160顆料多味美的粽子，用愛讓粽香傳千里。嘉義市黃敏惠市長連續三年受邀出席，和大家一起包粽子應景，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠致詞時特別坐在台階上，與孩子親切互動，提及嘉義市幅員不大、資源有限，卻充滿強大能量。感謝家扶團隊的用心、各界善心人士贊助最好的物資，讓大人小孩體驗包粽子，每顆用愛填滿的粽子串起彼此感情，端午節也變得更有意義、有價值。

黃敏惠說到，「五月五慶端午」，端午節是重要傳統節慶。除包粽子外，也有划龍舟、掛艾草等習俗。家家戶戶掛上艾草，作為驅逐瘟疫的象徵，是當時的公共衛教意識。這兩年多來，遇到疫情重重考驗，嘉義家扶中心仍持續辦理相關活動，這股溫暖勇敢往前走的力量，在疫情當中更顯珍貴。也提醒民眾端午連假，務必落實三手-拱手、不握手、勤洗手，全程戴口罩、做好防疫工作。

住嘉義市的家長「阿麗」原本在麵店幫傭，這兩年因為麵店經營與疫情衝擊而失業、幾經轉換工作都不順遂。目前參加餐飲職訓、期待發展烹飪技術，「阿麗」表示，小時候家裡會包粽子但自己沒有學會，在家扶社工邀請下帶著讀高中的兒子參加活動，一起學習處理粽料、包粽子技術，增加往後創業基礎。阿麗和兒子也現學現賣，教導蒞臨現場的黃敏惠市長，如何包出飽滿又綑綁牢固的漂亮粽子，活動充滿濃濃的粽香與人情味。

嘉義家扶中心黃國芳扶幼主委指出，端午節是傳統三大節日之一。隨著社會演變、小家庭盛行，使得包粽手藝逐漸流失，且物價年年上漲，不少服務家庭只能望而興嘆。為讓服務家庭有機會學習包粽子，已持續廿餘年辦理「粽葉飄香」活動，藉此促進家庭親子關係；感謝九華山地藏庵、虎爺會行善團、嘉義城隍廟、耀仁企業社、柳林誦經團、清潔隊趙國任先生、王英証先生、吳承霖先生等單位的愛心贊助，更感謝三支志工隊出錢出力的鼎力協助，讓活動能夠順利舉行。