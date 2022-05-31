嘉義市無菸推廣　戒菸藥物免付200元部分負擔

▲▼嘉義市共同響應世界無菸531。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應2022年531世界無菸日，嘉義市政府衛生局全台首創，取得兒童界偶像－救援小英雄「波力、安寶」聯名授權，設計包含中英文的「親子互動遊戲貼紙書」，於公私立幼兒園進行「波力不抽菸 我嘉無菸」巡迴宣導，運用孫子兵法來喚醒大家了解「菸草對我們環境的威脅Tobacco：Threat to our environment」。

嘉義市衛生局局長廖育瑋表示，5/31起於嘉市A健康臉書粉絲專頁舉辦「加碼線上留言抽獎活動」，活動截止為6月3日(禁菸日)中午12:00，在底下留言「我拒絕三手菸」並@三位好友，即可參加限時限量的好禮，期望孩童及家長能自小樹立菸害防制之觀念並能捍衛自身健康權益。今年「波力不抽菸 我嘉無菸」巡迴宣導也透過問卷調查以及特有的「無菸無害 快樂長大」兒歌傳唱，提升家長與孩童對菸害防制的認知，並以「波力安寶周邊商品抽獎活動」鼓勵大家加入無菸家庭，共同營造無菸環境。

衛生局呼籲，嘉義市持續推廣戒菸服務，尤其疫情期間配合外出應戴口罩，更適合戒菸，防疫健康雙贏，民眾如有戒菸需求，皆可尋求嘉義市62家醫療院所及衛生所的戒菸門診，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63。為提升戒菸成功率，自今年5/15日起更推出不分對象「戒菸藥物免付200元部分負擔」方案，戒菸省錢又輕鬆，戒菸合約機構可至衛生福利部國民健康署委託戒菸治療與管理(網址https://ttc.hpa.gov.tw/)查詢。