　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市無菸推廣　戒菸藥物免付200元部分負擔

▲▼嘉義市共同響應世界無菸531。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市共同響應世界無菸531。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應2022年531世界無菸日，嘉義市政府衛生局全台首創，取得兒童界偶像－救援小英雄「波力、安寶」聯名授權，設計包含中英文的「親子互動遊戲貼紙書」，於公私立幼兒園進行「波力不抽菸　我嘉無菸」巡迴宣導，運用孫子兵法來喚醒大家了解「菸草對我們環境的威脅Tobacco：Threat to our environment」。

▲▼嘉義市共同響應世界無菸531。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市衛生局局長廖育瑋表示，5/31起於嘉市A健康臉書粉絲專頁舉辦「加碼線上留言抽獎活動」，活動截止為6月3日(禁菸日)中午12:00，在底下留言「我拒絕三手菸」並@三位好友，即可參加限時限量的好禮，期望孩童及家長能自小樹立菸害防制之觀念並能捍衛自身健康權益。今年「波力不抽菸　我嘉無菸」巡迴宣導也透過問卷調查以及特有的「無菸無害　快樂長大」兒歌傳唱，提升家長與孩童對菸害防制的認知，並以「波力安寶周邊商品抽獎活動」鼓勵大家加入無菸家庭，共同營造無菸環境。

▲▼嘉義市共同響應世界無菸531。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局呼籲，嘉義市持續推廣戒菸服務，尤其疫情期間配合外出應戴口罩，更適合戒菸，防疫健康雙贏，民眾如有戒菸需求，皆可尋求嘉義市62家醫療院所及衛生所的戒菸門診，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63。為提升戒菸成功率，自今年5/15日起更推出不分對象「戒菸藥物免付200元部分負擔」方案，戒菸省錢又輕鬆，戒菸合約機構可至衛生福利部國民健康署委託戒菸治療與管理(網址https://ttc.hpa.gov.tw/)查詢。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
日本家電買不到！大缺貨原因曝　專家：難恢復正常
賠很大！防疫保單理賠金額跳增至40億　保費收入近2倍
快訊／忠孝東路男子當街遭砍！　無生命跡象
鳳梨「被連某提告恐嚇」！　接警察電話傻眼了
快訊／朴信惠生了！　老公崔泰俊陪在身邊
去日本玩新規定！旅客需「投保醫療險」　不幫付新冠治療費
沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋
快訊／九宮格正式取消！　國高中1人快篩陽「全班停課3天」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中榮總嘉義暨灣橋分院　端午連假門診醫療時間調整

嘉義縣消防局滿意度84.7％創新高　拿下全國第一

嘉義市無菸推廣　戒菸藥物免付200元部分負擔

竹塹城散策三部曲–滋味篇開展 認識新竹美食文化

竹市表揚職業安全衛生輔導績優志工　籲更多新血加入

新北「老學長」南部旅遊體力耗盡　枋警暖心補給讓很他窩心

保平安除瘴癘　斗六南聖宮備九龍午時水慶端午

消防人員穀倉救援初體驗　南消五大隊強化救護技能分享經驗

嘉市交通處鼓勵多利用大眾運輸　推限量版公車模型

台東縣全新乳房X光攝影篩檢巡迴車前進綠島　守護婦女健康

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

台中榮總嘉義暨灣橋分院　端午連假門診醫療時間調整

嘉義縣消防局滿意度84.7％創新高　拿下全國第一

嘉義市無菸推廣　戒菸藥物免付200元部分負擔

竹塹城散策三部曲–滋味篇開展 認識新竹美食文化

竹市表揚職業安全衛生輔導績優志工　籲更多新血加入

新北「老學長」南部旅遊體力耗盡　枋警暖心補給讓很他窩心

保平安除瘴癘　斗六南聖宮備九龍午時水慶端午

消防人員穀倉救援初體驗　南消五大隊強化救護技能分享經驗

嘉市交通處鼓勵多利用大眾運輸　推限量版公車模型

台東縣全新乳房X光攝影篩檢巡迴車前進綠島　守護婦女健康

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

旅日回饋衝破10%！樂天攜虎航推「樂虎卡」　首年發卡量目標10萬

世基生醫「痛風藥安全診斷試劑」正式納健保　曝精準治療再邁大步

雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

台中榮總嘉義暨灣橋分院　端午連假門診醫療時間調整

柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

羅力準備好了！開季調整慢有原因　本土年資「順其自然」

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

日漫畫家第1！追蹤數4天超車216萬《我英》作者　冨樫獵人手稿再更新

地方熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

台中女一刀刺死母　檢方聲押獲准

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

台南東區民宅傳火警

花監內鬼竄改受刑人考績　助殺人犯移外役監

黃偉哲提九大紓困措施和六大振興計畫

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

「老學長」南部旅遊體力耗盡　枋警補給讓很他窩心

零件製造商前負責人欠稅拒繳管收獲准

東港警分局第一位女所長黃雯琦上任

「安心即時上工」再延長1年

嘉邑城隍廟捐贈860顆住警器

防端午農漁畜產品走私　海巡加強查緝防堵疫情

更多熱門

關鍵字：

嘉義市無菸推廣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

今本土+80656！各縣市分佈曝

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面