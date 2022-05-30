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快訊／友台參議員達克沃絲率團抵台　外交部：彰顯美對台支持堅若磐石

▲▼外交部政務次長曾厚仁（右三）及北美司司長徐佑典（左三）代表我國政府於桃園機場歡迎美國聯邦參議員達克沃絲（中）。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長曾厚仁（右三）及北美司司長徐佑典（左三）代表我國政府於桃園機場歡迎美國聯邦參議員達克沃絲（中）。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）於5月30日至6月1日率團訪台。此為達克沃絲參議員繼於去（110）年6月與聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）等三人搭乘軍機訪台後，時隔不到一年再度訪問我國，對此，外交部表示，該訪團展現美國國會對台的高度重視，相信來訪有助於進一步深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

外交部政務次長曾厚仁30日晚間代表我國政府前往接機。訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部表示，達克沃絲對台灣高度友好，去年6月國內新冠疫情（COVID-19）疫情升溫且急缺疫苗時，達克沃絲參議員專程訪台並代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，以協助對抗疫情。

外交部指出，達克沃絲身為「參院台灣連線」成員，多次在聯邦參議院推動或連署友我議案，例如在本月26日提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。

外交部表示，達克沃絲在5月中旬與其他51名參院同僚聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）；並曾與聯邦參議員柯寧（John Cornyn, R-TX）於上年7月共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與我國國軍建立夥伴計畫，已獲納入《2022會計年度國防授權法》（NDAA 2022）通過立法。

外交部指出，繼本年4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率領重量級國會議員訪問台灣後，相隔1個多月美方再度有達克沃絲率團來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾，相信來訪有助於進一步深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

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