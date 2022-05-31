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預測全台「3高峰點」時間　沈政男：下周往下走

記者陳俊宏／綜合報導

30日新增6萬42例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，接下來有三個全台可能高峰點，也就是周二到周四，再來周末到周一照例會下降，而整周加總起來跟上周差不多，可能稍高或稍低，然後下周就會往下走。

沈政男在臉書說，死亡高峰部分，香港、新加坡與南韓都是落後新增高峰一周，因此台灣的死亡高峰會發生在6月10日左右，此後就會往下走；但因為曲線形成了7天一個循環，若用一周平均來算會比較準確，也就是下周將是死亡數目最高的一周，接下來就會往下走。

「至於中症的數目為什麼節節升高，我還是想不透！」沈政男指出，一個可能原因是染疫族群來到了比較衰弱的老人家，因此中症比例改變了；至於中南部疫情，不管你怎麼預估，請拿出根據，否則就是亂猜。

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▼沈政男認為，北北基桃全部都在5月18日達到高峰。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男認為，北北基桃全部都在5月18日達到高峰，好像齊步走一樣，代表R值相當接近，因為是共同生活圈，但此時的染疫人口比例並不一樣：基隆超過9%，新北超過8%，而台北與桃園都沒有超過7%。

沈政男表示，所以說染疫比例在7-9%，甚至不到7%，曲線就會折彎下來！單一縣市不會有高原啦！高原是因為各縣市有快有慢，加總起來峰峰相連，而形成持續高度。

沈政男提到，由此觀之，台南與高雄在本周四、最慢下周四，就會出現高峰，而數目會比前幾天的7000多與1萬1稍微多一點；六都的高峰出現在染疫比例6.5-8.5%，這代表全台染疫人口在13-17%，疫情就可能探底，注意是探底，不只是緩解。

▼30日新增6萬42例本土確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/30中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，現在雖然死亡率節節攀升，來到了萬分之7，但只要把染疫人口壓低，死亡人數也會跟著降低！到了6月10日左右，會累積多少死亡人數？乘以兩倍，大概就是這波疫情的死亡人數。

沈政男說，當然還有很大機會可以降低死亡人數，最重要就是一講再講的高高齡抗病毒給藥！其實可以把每日開藥人數，特別切出80歲以上比例，因為這是「刀口上」的用藥，如果比例能夠一直增加，就能挽救更多高高齡長者！

本土病例30日新增6萬42例，指揮中心指揮官陳時中表示，整體趨勢看起來似乎沒有再往上走了，幾乎所有縣市都往下降，北部到達相對染疫率，不過，中南部還要再觀察。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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