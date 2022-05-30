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伊朗樓塌增至31死　數百人聚會哀悼、多地爆抗議

▲▼伊朗南部城市阿巴丹（Abadan）一棟10層樓高的建築在23日突然發生部分坍塌。（圖／路透）

▲伊朗大樓倒塌事件，死亡人數增至31死。（圖／路透）

文／中央社

伊朗胡齊斯坦省阿巴丹市（Abadan）23日有一棟施工中的10層樓建築物倒塌，截至目前已有31人死亡，人數為伊朗近年同類災難前幾多，數以百計民眾昨天晚間參加聚會哀悼死者。

根據紅新月會（Red Crescent），今天上午又在瓦礫堆下發現兩具遺體，使得確定死亡人數增至31人。

全國昨天依政府宣布哀悼一天。

法斯通訊社（Fars）報導，胡齊斯坦省（Khuzestan）居民昨晚在阿巴丹市伊瑪目邀請下聚會哀悼罹難者。

數百人的叫喊聲蓋過專家會議當地代表赫達利（Mohsen Heydari）演講的聲音。專家會議負責選出伊朗最高領袖。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，還有民眾登上國營電視台使用的平台撞落攝影機；警方要求民眾離開現場，避免情勢進一步緊張。

胡齊斯坦省長昨天表示，據報這起災難共有38人失蹤，在今天又發現2具遺體後，仍有7人下落不明。

自25日晚上開始，阿巴丹市和省內其他地區每到晚間，就經常有人針對這起災難發動抗議，民眾要求追究當地官員責任。

已有13人因牽涉大樓倒塌案而被捕，包括阿巴丹市長和兩名前市長。 伊朗中部伊斯法罕市（Isfahan）和雅茲德市（Yazd）也傳出示威消息。

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