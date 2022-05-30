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嘉義市頂庄里打造自然生態園區淨化水道　成獨角仙秘境

▲▼ 黃敏惠市長與大小朋友一同近距離觀察自然生態 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 黃敏惠與大小朋友一同近距離觀察自然生態 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

獨角仙秘境小旅遊開跑囉！今年頂庄里獨角仙季開幕儀式29日於義教街585巷自行車道舉辦，市長黃敏惠與市府團隊、頂庄里里長莊天基等貴賓，與大小朋友一同近距離觀察觀察獨角仙、自然生態，並參觀地方小農及店家、文創商店及免廢市集，即日起至6/30止。

▲▼ 黃敏惠市長與大小朋友一同近距離觀察自然生態 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，頂庄里透過打造自然生態園區，利用園區內淨化水道，改善牛稠溪北排水廢水造成的環境污染問題，並推廣友善農法、鼓勵減少農藥使用，達到自然與環境保護之目的，讓民眾可以在園區內觀察到辛苦復育成功的獨角仙生態。

▲▼ 黃敏惠市長與大小朋友一同近距離觀察自然生態 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，雖然活動去年因疫情停了一年，但是復育工作從沒停過，今年我們來到這裡發現活動更為豐富、多元；結合學校活動、環保活動、專業老師及小小導覽員解說，讓參與活動的孩子及民眾學習珍惜生態環境；舒適的步道可以讓市民騎腳踏車、散步，創意在地市集、小農作物，也吸引很多朋友前來，這是屬於嘉義市東區的秘境，歡迎大家一起來玩。

▲▼ 黃敏惠市長與大小朋友一同近距離觀察自然生態 。（圖／嘉義市政府提供）

開幕儀式以擁有優美環境及豐富生態的自行車道為舞台，現場並有在地特色小店、免廢市集、環保彩繪DIY等進行串場，展現自然與人類和平共存的平衡狀態，以民眾為視角中心，感受環境保護與生態保育之重要性，並將環保與低碳行動實踐於日常生活中。

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