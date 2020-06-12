嘉義頂庄社區國家認證銀級低碳社區　復育上千隻獨角仙

▲嘉義市長黃敏惠頂庄社區夜訪獨角仙，與大小朋友近距離觀察生態 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

獨角仙的季節又到了！嘉義市長黃敏惠與頂庄里里長莊天基、東區區長田文珍及育人國小校長吳育楷等人日前與育人國小附設幼兒園的小朋友和家長們，一同參加頂庄社區發展協會所舉辦的夜訪獨角仙活動，藉此觀察獨角仙的生態。

黃敏惠感謝當地里長、理事長及志工長期努力保護環境，她說這邊以前是舊鐵道，現在開闢成腳踏車道，並透過保育水源和環境、種植光臘樹，讓獨角仙復育成功，因此我們今天才有獨角仙可以看。觀察獨角仙一方面是生態環境教育，也可以訓練孩子細膩度與觀察力。同時頂庄社區已經跟嘉北國小、北興國中等鄰近學校結合，因此我們還有許多小小解說員，來教大家許多與獨角仙相關的知識。

黃敏惠也提醒，現在是獨角仙交配季節，但愛它就不要打擾它，也不要把它帶回家，以後才能再看到獨角仙的蹤跡。希望大家一同來維護美好的環境，也歡迎大家每年在獨角仙季節相揪攜伴，一起來頂庄社區體驗大自然。

頂庄社區為行政院環境保護署認證的銀級低碳社區，多年來致力環境生態保育有成，已成功復育超過1,000隻以上的獨角仙，車道兩側約有40棵光臘樹，獨角仙觀察期至6月底，民眾可以在此近距離接觸並觀察獨角仙。

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