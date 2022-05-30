　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果WWDC即將登場　外媒盤點三大可能更新

▲iOS 16更新。（圖／取自9to5mac）

▲iOS 16更新預計出現三大改變。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

距離一年一度的蘋果全球開發者大會（WWDC）還有一周，蘋果通常會在此時公開未來一年的軟體規劃。根據彭博社記者Mark Gurman表示，蘋果即將發布的iOS 16操作系統可能會升級螢幕鎖定、訊息和健康功能。

事實上，很多人都不會在iPhone的鎖定界面上花費太多時間，因為很多人想要閱讀通知的時候，都會直接解鎖手機，然後查看系統內部的通知面板。手電筒大概是人們在鎖定界面上使用最頻繁的功能。

但在隨同iPhone 14一同推出的iOS 16中，這種情況可能發生變化。蘋果計劃對鎖定界面進行重大調整，包括一些擁有類似於widget功能的桌面。

還有消息稱，iOS 16支援息屏顯示，據說，蘋果最初計劃在去年的iPhone 13上推出該功能。借助該功能，iPhone就能大幅降低鎖定界面的上的刷新率，呈現那些需要迅速查看的訊息，類似於新款Apple Watch的效果。

如果息屏顯示功能真的推出，可能僅支援iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max兩款機型，這兩款產品的開發代號分別為D73和D74。除此之外，iPhone 14 Pro的新特色還包括新的前鏡頭和Face ID挖孔、A16晶片和4800萬像素後鏡頭，還可以通過衛星網路發送緊急訊息。

此外，蘋果的「訊息」也有所更新，會增加更多社交網路的功能，尤其圍繞語音訊息展開。而在健康App上，蘋果雖然不會將其引入iPad和Mac，但很有可能增加許多與iPhone和Apple Watch配合使用的新功能，蘋果還在對watchOS進行大幅升級，可能會對日常使用產生影響。錶盤可能進行調整，並增加低功耗模式。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
快訊／立院爆衝突！　綠委流血掛彩
中南部住院人數增「憂重演雙北慘況」　專家搖頭曝2關鍵
確診有補助「最高領6707元」！ 8QA秒懂申請條件
粉紅超跑遭爆人為控制！媽祖「給4聖杯證實」　拱天宮不忍了
台灣女星向AV導演自薦：要不要拍我！男粉暴動了
雄獅「齊瀏海」呆萌新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果WWDC即將登場　外媒盤點三大可能更新

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

蘋果WWDC即將登場　外媒盤點三大可能更新

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

快訊／國一南下122K火燒車！轎車燒成火球　警消急灌救

台南發送4.1萬人快篩劑　守護經濟弱勢民眾健康

快訊／國務機要費除罪化今闖關　立院藍綠衝突洪申翰手指流血掛彩

玉兔婚後2月「孕肚藏不住了」終於現形！被拍2孕況…網驚：不敢相信

義交指揮紅燈右轉「他怕被後車檢舉」問該照做嗎？網：不遵守更慘

美股帶動台股反彈逾170點！指數站上16400關卡　台積電挑戰540元

蘋果WWDC即將登場　外媒盤點三大可能更新

七年不癢！霸氣獅子女方馨狂撒嬌　保鮮婚姻「每天說愛你」

中南部住院人數增「憂重演雙北慘況」　專家搖頭曝2關鍵

美國田納西州爆槍擊案！　市中心交火6人中彈2人性命危急

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

3C家電熱門新聞

買舊型號更划算！外媒推薦這五款可入手

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

Google Pixel 7螢幕規格曝光　外媒：將有3項改變

HTC新品現蹤　NCC認證網站曝外觀

iPhone 13哪款最保值？果粉答案超一致

iOS 15.5耗電實測出爐　這款機型續航力變差

LG 618購物節優惠面子裡子都滿足

蘋果WWDC即將登場　外媒盤點三大可能更新

LG OLED C1系列獲「護眼雙認證」宅家看電視不怕藍光疲勞

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPadOS 16新功能藏代碼中　多功能模式可自由切換視窗

臉書周邊的朋友將走入歷史　還有3功能將停用

採用驚嘆號螢幕！　蘋果泰國Apple Pay影片出現iPhone 14

更多熱門

關鍵字：

ＷＷＤＣ

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

《大學生》10年班對結婚了！　喜曬配偶欄：有點奇怪

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面