蘋果WWDC即將登場　外媒盤點三大可能更新

▲iOS 16更新預計出現三大改變。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

距離一年一度的蘋果全球開發者大會（WWDC）還有一周，蘋果通常會在此時公開未來一年的軟體規劃。根據彭博社記者Mark Gurman表示，蘋果即將發布的iOS 16操作系統可能會升級螢幕鎖定、訊息和健康功能。

事實上，很多人都不會在iPhone的鎖定界面上花費太多時間，因為很多人想要閱讀通知的時候，都會直接解鎖手機，然後查看系統內部的通知面板。手電筒大概是人們在鎖定界面上使用最頻繁的功能。

但在隨同iPhone 14一同推出的iOS 16中，這種情況可能發生變化。蘋果計劃對鎖定界面進行重大調整，包括一些擁有類似於widget功能的桌面。

還有消息稱，iOS 16支援息屏顯示，據說，蘋果最初計劃在去年的iPhone 13上推出該功能。借助該功能，iPhone就能大幅降低鎖定界面的上的刷新率，呈現那些需要迅速查看的訊息，類似於新款Apple Watch的效果。

如果息屏顯示功能真的推出，可能僅支援iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max兩款機型，這兩款產品的開發代號分別為D73和D74。除此之外，iPhone 14 Pro的新特色還包括新的前鏡頭和Face ID挖孔、A16晶片和4800萬像素後鏡頭，還可以通過衛星網路發送緊急訊息。

此外，蘋果的「訊息」也有所更新，會增加更多社交網路的功能，尤其圍繞語音訊息展開。而在健康App上，蘋果雖然不會將其引入iPad和Mac，但很有可能增加許多與iPhone和Apple Watch配合使用的新功能，蘋果還在對watchOS進行大幅升級，可能會對日常使用產生影響。錶盤可能進行調整，並增加低功耗模式。