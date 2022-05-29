海水漲潮3人受困沙洲　新竹海巡、警消、漁民合力救援

▲海巡署獲報，有3民眾因海水漲潮受困沙洲。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

海巡署北部分署第八岸巡隊海山漁港安檢所於昨(28)日18時許接獲民眾報案，有3名民眾因海水漲潮受困於海山漁港北堤前方約800公尺處沙洲，經海巡、警察、消防及熱心漁民協助下，合力將受困民眾救援上岸，結束一場虛驚。

海山漁港安檢所接獲報案後立即抵達現場，發現現場水深及腰，且持續漲潮，加上天色昏暗，為爭取救援時效，立即協請港區內漁民駕駛船筏搭載海巡及消防人員前往救援，並順利將民眾救援上岸，其中1名民眾腳部輕微受傷外，另外2名民眾均無大礙，後續由消防分隊送往新竹國泰綜合醫院治療。

第八岸巡隊表示，海巡署秉持「人溺己溺」的精神，平日除堅守崗位外，民眾如遇港區或岸際有緊急救援事件，可撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即前往協處，爭取黃金救援時間。

▲▼現場水深及腰且持續漲潮，為爭取救援時效，立即協請港區內漁民駕駛船筏搭載海巡及消防人員前往救援，1名民眾腳部輕微受傷外，另外2名民眾均無大礙。

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