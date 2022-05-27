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「綠二代」趙介佑販毒詐欺犯多案！參與犯罪組織再判刑2年定讞

▲▼民進黨高層之子涉毒遭聲押！馬上拿到「抓耙仔」名單　衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

▲趙介佑曾為民進黨員，多案爆發後才遭開除黨籍。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「綠二代」的黑幫份子趙介佑，曾為民進黨員，父親更是前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光。但趙介佑涉及販毒、詐欺等多項案件，目前已經關押在獄中。他參與北聯幫八仙會，高等法院日前將他判刑2年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

趙介佑（30歲，在押）是警方列管的北聯幫成員，除了民進黨黨員資歷以外，父親趙映光在民進黨內耕耘許久，去年還是台北市黨部評委召集人；姑姑趙心瑜當時也擔任民進黨台北市黨部執行長。不過趙介佑去年4月被查獲涉招攬小弟充當詐騙集團車手加上涉及販毒，讓民進黨被各界大罵「黑道治國」，民進黨火速開除趙介佑黨籍，父親與姑姑也相繼辭去黨職。

趙介佑是北聯幫極具潛力的中生代，去年北投區媽祖文化協會遭人開槍示威，地方上大哥懷疑趙介佑的小弟轉讓毒品，導致自家小弟吸毒過量死亡，因此開瑪莎拉蒂到北聯堂口示警。2名大哥消失多日後，分乘2輛保時捷凱燕抵達北投警分局門口，一下車就由小弟們列隊等候，並幫忙撐傘，宛如走星光大道般風光，2人進入警局後，警方才拿出拘票逮捕，引發「北投之亂」。事後趙介佑遭起底，還有立委爆料他在2018年疑利用特權在北投警分局拍攝借提出來的友人，甚至PO網炫耀，形象大壞。

而趙介佑與北聯幫八仙會黃姓大哥等人熟識，綽號「黑胖」的黃男在地方上經營賭場，他在2018年間指揮手下犯下多起私行拘禁、毀損、暴力討債案件。案經士林地檢署偵查起訴後，一審將黃男、趙介佑等人分別判刑4年9月、2年4月等刑期，上訴二審後，高等法院日前將黃男改判3年4月、1年5月（得易科罰金），趙介佑則遭判刑2年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

趙介佑涉及多起販毒、詐欺案件，他入伍服替代役時，無故擅離職守超過7天，被依《替代役實施條例》起訴，法院審理時他全部認罪，台北地院去年底將他判刑3月、得易科罰金9萬元，未上訴而定讞。此外，他也因販毒案件，本月初一審判刑8年6月。

▼趙介佑在北投地區是地方上頭痛人物。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼民進黨高層之子趙介佑涉毒！馬上拿到筆錄「抓耙仔出賣」　衝警局問罪。（圖／翻攝自當事人臉書）

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