克宮開始部署普丁死後政局？　傳「她」被欽點為新掌權者

▲外傳普丁二女兒提霍諾娃將在普丁去世後掌權。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁近來頻頻被拍到臉色蒼白、步履蹣跚的照片，讓他罹癌、患病的傳聞越演越烈，加上烏俄戰火未平，據稱克里姆林宮的官員也對普丁死後的政治佈局感到擔憂。最近有消息指出，普丁正考慮讓35歲的二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）在議會中擔任要職，這樣即使他意外身亡，女兒也可以立即掌權。

據《都市日報》報導，俄羅斯失去普丁會變成什麼模樣，如今已變成俄國菁英的共同疑慮。Telegram帳號General SVR爆料，俄羅斯政府打算讓44歲的農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）成為總統，而普丁的女兒提霍諾娃則將成為議會的「傀儡議長」。

▲普丁健康狀況亮紅燈的傳言越演越烈，有傳克宮如今已在為他去世後的政局做準備。（圖／路透）

自稱是流亡克宮中將的General SVR頻道擁有者，使用化名米哈伊洛維奇（Viktor Mikhailovich）指出，「近來，讓普丁的女兒提霍諾娃競選統一俄羅斯黨黨魁一事，再次浮出了檯面。我必須說，普丁身邊所有人都無一例外地支持這個想法。在普丁核心圈的理解中，提霍諾娃是唯一一個可以保證普丁政權穩定的人，但她不會直接成為繼任者。」

提霍諾娃是普丁與第一任妻子柳德米拉（Lyudmila）的二女兒。她出生當時，普丁還在蘇聯國家安全委員會（KGB）當特工。現年35歲的提霍諾娃是創新實踐公司的高管，同時還是莫斯科國立大學複雜系統數學研究所的副所長。目前，她正與和烏克蘭總統澤倫斯基同姓的52歲俄羅斯芭蕾舞者伊戈爾．澤倫斯基（Igor Zelensky）交往。