今年累計新冠死亡破千！單日確診又回到8萬　陳時中：穩定高原期

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增8萬0835例本土個案，另新增127例死亡，今年累計病例已經來到170萬，死亡破千。單日確診個案昨日一度上竄至9.4萬，今天又回到8萬出頭，指揮中心指揮官陳時中表示，現在看起來就是穩定的高原期，不過未來發展還需要觀察。

近期國內單日新冠確診病例都在8萬上下，僅有5月19日和昨（27）日上竄到9萬；至於單日死亡數則是連續4天創新高，過去三天都破百例，死亡也來到高原期。陳時中昨表示，整體確診數看起來一週都是維持穩定，屬於高原穩定期；至於死亡高原是否會超過兩週，陳也坦言，這段時間維持兩週高原「我想這是很有可能的」。

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陳時中今日表示，日前推估5月下旬高峰，單日病例低推估10萬，高推估20萬，國內從5月18日進入單日病例逾8萬，這11天只有2天超過9萬，像是昨天最高峰9.4萬，今天又回到8萬出頭，看起來就是高原期的趨勢，這幾天情況「幾乎可以說它是穩定的」，但未來也還是需要觀察。

有報導指出，統計染疫3日內死亡佔47%，有醫師認為是給藥太慢，陳時中則表示，三天內死亡大部分就是重症，一開始也不是用口服藥，這牽涉到醫院治療。陳時中也提到，今年死亡累積超過1000人，後續將進行分析，在與大家報告。