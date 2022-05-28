景甜被罰鬧大了「品牌急切割」！Dior微博宣傳全刪　代言品牌發聲

▲景甜代言無限暢產品被認定違法重罰。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星景甜代言的食品廣告，因為違法宣稱產品具有不被認證合格的效果，因此遭官方罰款共722.12萬元人民幣（約新台幣3144萬元），而她也隨即公開發表道歉信稱，已在第一時間繳納了全部罰款，今後絕不代言此類相關任何產品。事後，有粉絲發現，她代言的多個品牌刪除了與景甜相關的內容，有的動態還特意設置了權限。

景甜隨後就在微博上發表道歉聲明稱，在接到市場監管部門通知後第一時間配合工作，對在簽合同時未盡到充分的審查義務，對消費者造成負面影響，表示鄭重道歉，完全接受監管局的處罰決定，並在第一時間繳納了全部罰款，深刻認識自身存在的工作疏漏，今後絕不代言此類相關任何產品。

此事之後，不少粉絲最為擔憂的便是景甜的商務事業是否會受到波及和影響，為此有細心的網友發現，景甜代言的高奢品牌Dior在官方微博中，刪除了與景甜相關的內容，有的動態還特意設置了權限。

另外，景甜代言的芙芙化妝品也已經刪除了有關景甜的所有內容。而代言的 ARSIS也發出聲明直言，在與景甜代言合作中不涉及任何虛假宣傳，涉事品牌與他們也無任何關聯。

▲景甜道歉。（圖／翻攝自微博）

此前，據《央視》報導，廣州市市場監管局調查發現，廣州無限暢健康科技有限公司選用景甜為其生產經營的「果蔬類」食品作廣告代言，相關「果蔬類」食品為普通食品，該公司無有效證據證實其具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，景甜在應知法律法規規定普通食品依法不得進行治療、保健等功效宣傳，且未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實的情況下，仍以自身名義和形像在廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，其行為已違反廣告法有關規定。

廣州市市場監管局指出，景甜上述廣告代言違法所得共計257.9萬元，依法對景甜作出沒收違法所得、罰款464.22萬元（罰沒金額合計722.12萬元）的行政處罰決定。