台大2年逾1600件法律案件　補習班使用台大名號招生也在列

▲台大在2年出現逾1600件法律案件，補習班使用台大名號招生也在列。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學身為國內學術龍頭，除了學研成就亮眼，在法律案件上似乎也不例外，台灣大學今（28日）舉行校務會議，根據台大統計，2020到2021年這兩年來，台大法務處合計處理1638件法律案件，其中訴訟案達87件，台大在多數訴訟案件中都是被告，但在商標類則以原告為主，像是民間補習班使用台大名號招生，但校方都要求不可再繼續使用。

台大今天舉行110學年第二學期校務會議，台大法務長、法律學院院長陳聰富報告台大近年成立法務處之後，協助校內處理各項法律事宜，根據統計，2020年年開始承辦訴訟與非訴訟案等，共計700件法律案件，總花費工時2867.9小時；2021年承辦938件法律案件，總花費工時為4666.2小時。

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陳聰富進一步分析，兩年來合計處理1638件，總工時達到7534.1小時，2021年比2020年案件量增加34%，總工時則增加63%，若從2020年1月到今年4月為止，法務處處理訴訟案件達87件，其中最多為民事訴訟，包括校產管理、商標類案件、勞資爭議等，另外還有4件刑事訴訟案，其餘則是教師升等、不續聘或學術倫理等行政訴訟案或訴願、申訴。

特別的是，陳聰富指出，在上述多數訴訟案件中，台大身份大都是被告，但在商標類等訴訟案件中，台大則轉為原告身份，像是民間補習班曾使用台大名號招生，校方要求補習班不可再繼續使用，另外還有校產維護相關案件，大多是台大的房屋土地遭到侵占等，則由台大法務處出面維護台大自身權益。