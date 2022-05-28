批政府不給藥害死人　曾銘宗：47%死亡病例3天內亡「給藥太慢」

▲曾銘宗（右）、林德福（左）舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續，國民黨立委林德福28日表示，最近兩週就出現816起死亡案例，致死率幾乎是全球之冠；國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，發病到死亡3天內佔比高達4成7，儘管給藥率提升至8.1％，距離專家建議的15%仍不足，痛批民進黨政府沒把立法院通過的特別預算花在刀口上，「不給藥害死人」。

國民黨立院黨團今天上午舉行「要錢給錢，不給藥害死人！」記者會。林德福指出，這段時間立法院對行政院要求的預算，幾乎是一毛未刪、要錢給錢，但是現在政府卻不給藥害死人，光是5月13日到27日間，死亡人數達816人，比例之高可以說是全世界之冠。

林德福表示，政府防疫慢半拍，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩、要藥沒有藥，最近也出現家長帶孩子排隊打兒童疫苗，排了老半天還是打不到，連外媒彭博社（Bloomberg）公布全球新冠肺炎防疫韌性最新月評比，台灣在53個國家中位居第51名，是全球倒數第三，但政府還在自我感覺良好，認為自己「超前部署」。

曾銘宗則說，立法院對於各部會的要求是要錢給錢、要人給人，給予行政機關最高的彈性，可以跨機關、跨科目挪用，但是全台累計確診人數170萬人，累計1784人死亡，國民黨團要代表全民給予民進黨政府最嚴厲的譴責；此外，根據指揮中心痛劑，發病到死亡3天內佔比47%，4到7日內死亡28%，顯示給藥速度太慢，呼籲政府不要再害死人，趕快給藥。

曾銘宗建議，政府應比照美國、英國、新加坡、韓國等國，免費發放快篩給民眾，「我們不是給你錢了嗎？不是給你8400億了嗎？」他說，紓困振興特別預算新台幣8400億元裡面的經費，真的用到防疫只有1466億元，但如果防疫做得好，紓困、振興就不需要有太多經費，這是本末倒置、沒有花在刀口上，要求審計部一定要強力查帳。

曾銘宗還批評衛福部長陳時中說，現在傳出陳時中將在7月中要離開崗位選舉，「確診、中重症死亡人數這麼高，還有心要選舉？不追究你法律責任、移送法辦、送到監察院就不錯了，還想要選舉？」呼籲選民以後用選票唾棄陳時中。