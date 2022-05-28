武漢女大生乳暈染色後「一淺一深」　討不到賠償「還被男友甩了」

▲女大生整形失敗，向醫院討賠償被拒。（圖／翻攝湖北電視台）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名女大生先前到整形醫院做了乳暈染色手術，沒想到兩邊乳暈的顏色竟被染得一深一淺，有一邊的顏色還染到了乳房上，非常難看，男友也因此與她分手。更慘的是，整形醫院不直接賠償，強調必須經過鑑定後再來討論，目前只願意協助「修補」。

根據《湖北電視台》報導，女大生表示，她從去年5月開始在武漢藝星整形美容醫院武昌店做整形美容，一開始只做了簡單的除毛跟雙眼皮項目，後來在店員的推薦下，又花了3萬元人民幣（ 約17萬元新台幣）進行胸部乳暈漂紅及腿部皮膚美容的套餐項目。

女大生提到，當時店員推薦的照片真的很好看，她想讓自己好看一點，就做了，「我現在22歲，大四還沒畢業，錢都是家人給的生活費，錢還不夠用，醫院就推薦我下載一款APP，可以直接貸款，貸了4萬多元。」

女大生說，做完乳暈染色之後，她發現根本「沒有顏色」，整形醫院請她回去「補色」，沒想到補完之後，竟然變成一邊乳暈顏色淺，一邊直接染到乳房上了，「看起來非常假，覆蓋在乳房上，與當初說好的完全不同。」

花大錢整形之後變得更醜，女大生完全無法接受，多次找整形醫院討賠償，但對方卻只願意協助「修補」，不願意賠償。女大生指出，她現在只想要賠償，不需要所謂的「修補」，因為根本沒有辦法再相信該間醫院，「修改了好多次了，一直恢復不好，我也不想用那個針一直扎，太難受了，接受不了。」

女大生難過的說，「做完美容之後感覺很自卑，感覺跟別的人不一樣，因為這個事情，男朋友就覺得我被騙了，騙了那麼多錢，還做的這麼醜，就吵架，也跟我分手了。」

對於女大生的控訴，醫院相關負責人回應，顏色稍微幫忙處理一下是可以的，但想要退費、賠償的話，要走鑑定程序，「醫院該承擔的我們都會去承擔，這個不會去推諉。」

目前女大生已經向市場監督管理局投訴，相關情況還在溝通協調中。