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徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警秒改口：離開就好謝謝

記者葉國吏／綜合報導　

台北市議員徐巧芯紅線違停一案，警察局27日晚間終於公布密錄器影像，徐巧芯本人也在臉書分享密錄器完整版本，不過其中有幾句對話引起網友熱烈討論。以下為影片中全部對話：

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

▲徐巧芯違停事件，警方公布密錄器畫面。（圖／翻攝臉書／徐巧芯，下同）

影片從員警看到違停車輛，輸入車號後，得知車主為徐巧芯開始：

員警查詢車牌號碼後：徐巧芯內。

男助理趕到：要開走了。

員警：你是駕駛嗎？

男助理：要開走了要開走了，不好意思不好意思。

員警：不好意思，證件有沒有帶？

男助理：有有有，怎麼了嗎？

員警：我會開單喔，這邊紅線。

男助理：我要開走了內。

員警：因為這邊紅線巷子很窄。

男助理：我現在開走了你還要開嗎？

員警：對。

男助理：蛤？（遞出證件）

徐巧芯：你們這個不是啊，我是徐巧芯喔，你們這個不是，這是我的車，你們不是如果有人的話，是先用勸導嗎？之前問警察局都這樣說的，什麼時候變成直接開啊？

徐巧芯：沒關係你要開你就開啊，我意思是說，之前我問很多次，都是說如果車上有人的話是直接勸導，然後你在開之前的話就可以開走。

員警：他剛才車上沒人啊。

徐巧芯：不是不是，他就馬上下來了嘛對不對？

員警：嗯。

徐巧芯：沒關係那我們回去再講。

員警：不用回去講，就請離開就好，謝謝。

徐巧芯：沒有我只是，我是不瞭解說...

男助理：沒關係沒關係，給他開啊給他開。

男助理：給他開給他開。

徐巧芯：我們不是缺900塊...

男助理：你可以開你可以開你可以開，真的啦。

員警：不用啦你開走。

男助理：沒關係啦你開掉，你這樣我們也不好做啦。

員警：不用不用不用。

男助理：你開掉啦。

員警：不用不用。

員警：開了我更不好做啦，呵呵。

徐巧芯與男助理愣了一下

員警：小心開車，謝謝。

男助理：我們看到就趕快出來開了啦，對啊。

員警：好，掰掰。

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

影片曝光後，有網友認為徐巧芯到場後說的「我徐巧芯喔」這句話很明顯是是施壓，不然幹嘛報自己名字，「那句『我們回去再講』意味十足啊」、「回去講是要回去哪裡講」。

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

不過也有網友認為，徐巧芯的意思可能只是要回去弄清楚，因為這跟她之前的認知不同，「感覺徐巧芯就是想問清楚而已」、「車主報身分不是很正常嗎？」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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