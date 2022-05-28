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6月開邊境！專家建議「一次鬆到底」　優先名單應排除「一條件」

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▲指揮中心下月預計放寬邊境措施，屆時民眾有望搭機出國旅遊。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

快篩陽性經醫師診斷確診上路後，昨本土疫情再創9.4萬例高峰，指揮中心卻在記者會上拋出6月放寬邊境政策震撼彈，細節仍有待與各部會討論。感染科專家表示，若要開放邊境，相關檢疫措施最好「一次鬆到底」，否則沒有吸引力，而優先開放名單也應將「一條件」排除在外。

日本首相岸田文雄26日晚間宣布，將於6月10日開放外國旅客參加旅行團入境觀光，依照陽性率風險高低將全球國家地區分為「紅」、「黃」、「藍」三種類別，台灣在分區名單中屬低風險的「藍」區，可享免檢查、免隔離待遇。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會被詢問開放日本人來台時未正面回應，卻提到下月預計會放寬邊境措施。他解釋，過去嚴守邊境是因為境內染疫率相對低，現在國內染疫率達到6%，與境外移入高峰差不多，「台灣邊境開放是遲早、必然要做的事情。」

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,機場清潔人員加強環境清消作業,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲6月開邊境！專家建議「一次鬆到底」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

被問及如何看待指揮中心下月邊境鬆綁政策，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，日本因為提早與病毒共存，有開放條件，且日本移動方式都以搭乘大眾運輸居多，傳播相對迅速。台灣只有台北市特性與日本類似，最近看到病例數下降，是因為「黑數多」，許多年輕人已感染卻因無症狀未做檢查。

指揮中心今年多次鬆綁入境檢疫條件，最新一版為5/9公布的「7+7」方案，但入境時仍須做PCR採檢，陰性者才能返家進行7天隔離，檢疫期滿當日才能採用家用快篩作為出關進入自主健康管理依據，但與近期開放全民快篩陽性經醫師診斷確診政策相比，依然嚴格許多。

被問及未來開放邊境，入境檢疫天數與PCR是否可一併鬆綁？黃高彬坦言，當有保護力人口達到8成後，就有望達成群體免疫。目前確診人口約佔6.5％、第三劑疫苗覆蓋率約64％，若社區潛在黑數以1倍計算，實際台灣已有76%的保護力，「換言之，台灣只要再增加4%人口感染，就有望達成全體免疫。」

▲▼桃機入境大廳，旅客登記、消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

▲桃機入境大廳在疫情間執行消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

黃高彬提到，在此前提下開放邊境，國內的抗體是夠的，但仍有幾點須特別留意，像是仍在「清零中」的國家或地區，不建議列為優先開放名單。

另外，在居家檢疫天數上，黃高彬也建議「帥氣一點」直接鬆綁，不要再走確診者居隔從「3+4」逐漸鬆綁到「0+7」的老路。「誰會讓你關3天？」黃高彬直言，若開放邊境檢疫天數未縮短，一樣沒有人來，「沒什麼效果的話，乾脆不要開放。」

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