音樂推手！第39屆政大金旋獎決賽6／4 CORNER MAX盛大登場



▲第 39 屆政大金旋獎決賽將在 6 月 4 日（六）於 CORNER MAX 盛大舉行。（圖／第 39 屆政大金旋獎提供）

活動小組／綜合報導

第 39 屆政大金旋獎決賽將在 6 月 4 日（六）於 CORNER MAX 盛大舉行！本屆金旋獎決賽以「浮光之海」為主題，作為流浪者在這趟音樂旅程的最終站。決賽現場將由 10 組非原創－個人組、5 組非原創－團體組及 10 組創作組參賽者角逐獎項，並邀請到多位資深音樂人——陳子鴻、吳逸駿（小花）、林前源、陳建良以及柯泯薰，一同組成專業評審陣容！

此外，決賽當天也特別邀請四組嘉賓到場助陣，表演卡司分別為——本屆金旋獎主題曲的創作樂團芒果醬、誠實記錄生命中愛與苦難的海豚刑警、以搖滾樂結合傳統元素的神棍樂團，以及舞台具實驗性與感染力的的晨曦光廊。本屆金旋獎主題曲〈芒太郎〉也將在現場首次演出！不能到場的朋友也不要擔心，請鎖定政大金旋獎YouTube直播，一起登船前往浮光之海。



▲第 39 屆政大金旋獎決賽賽程表。（圖／第 39 屆政大金旋獎提供）

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今年政大金旋獎突破了過往的框架，將多年來支持並推廣學生音樂的精神與全新科技結合——本屆金旋獎首次與 MaiCoin 集團合作推出人氣票選活動，作為金旋獎史上第一次的音樂 NFT 共創計畫。此獎項將由觀眾投票選出三名得主，人氣獎得主將獲得由MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技公司推出的一站式 NFT 發行服務「Qubic Creator」，所協助完成的政大金旋獎音樂原創 NFT。而完成註冊與投票的觀眾，也將獲得金旋獎首次發行的紀念 NFT！投票已經開跑，快到金旋獎粉專進行投票，替喜歡的選手圓夢，領取金旋獎紀念 NFT，還有機會隨機獲得人氣獎得主的音樂原創 NFT哦！

政大金旋獎秉持著推廣學生音樂的初衷及回饋歷屆參賽者的理念，致力為參賽者提供自由的舞台，希望熱愛音樂的靈魂都能被聽見。誠摯邀請大家密切關注金旋獎決賽，一起發掘舞台上的新星，為自己支持的參賽者加油！



【金旋流浪指南】

1. 決賽日期：6 月 4 日（六）

2. 活動地點：CORNER MAX大角落多功能展演館（台北市大安區光復南路102號1樓）

3. 決賽入圍名單＞＞＞

4. 39 金旋主題曲〈芒太郎〉MV

