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「閨蜜門」崔順實控告韓媒JTBC　淚訴不實報導重創身心　求償2億韓元

▲▼崔順實是「閨蜜門」主謀，卻仍未繳出200億韓元罰金。（圖／達志影像／美聯社）

▲崔順實被認為是「閨蜜門」主謀，不過她卻透過律師控告JTBC，要求針對名譽毀損賠償2億韓元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠2017年曾因「閨蜜門」事件慘遭彈劾罷免、入獄服刑，其中親信崔順實（現改名為崔瑞原，최서원）因其關鍵的桌上型電腦，被指控為幕後操控朴槿惠的主謀，最終被判18年有期徒刑定讞，目前仍在服刑中。日前，她透過律師向法院按鈴提告，要求報導閨蜜門事件的韓媒《JTBC》與記者賠償2億韓元。

根據韓媒《News1》，南韓法律界人士今（27）日指出，首爾地方法院昨（26）日接獲來自崔順實法律代理人李東桓（이동환，音譯）律師所遞交的訴狀，該張訴狀指控JTBC當年身為獨家報導崔順實閨蜜門干政案的主要媒體，在報導中將原告崔順實捏造為在朴槿惠幕後操縱一切、犯下各種貪污腐敗的人物。

針對JTBC記者A某，李東桓在訴狀內容中表示，當年A某在高永泰的辦公室成功獲得崔順實的桌上型電腦後，竟然在報導中「捏造事實」，指控崔順實在該台桌上型電腦修改朴槿惠前總統的演講內容。

至於針對JTBC在報導中指控崔順實隨時掌握桌上型電腦，藏有女兒鄭維羅（정유라）在馬場到處拍下的照片，訴狀內容也表示，「經過國立科學搜查研究院數位鑑識報告分析，結果顯示（電腦中）為存在任何一張鄭維羅或馬場的相片，該則報導內容分明是謊言。」

李東桓表示，因為JTBC與該名A姓記者的不實報導，導致原告崔順實被貼上在幕後像操縱傀儡般掌控朴槿惠、壟斷國政，為南韓憲政史上最惡劣的犯罪者標籤，「因為JTBC與該名記者毀損名譽的非法行徑，讓原告崔順實陷入精神與肉體上的痛苦。該則報導在特偵組對外公開檢方偵查結果上，扮演至關重要的角色。」

據悉，JTBC將崔順實的桌上型電腦作為證物交給檢方，在閨蜜門干政案中被視為證據採用，最後崔順實被判18年有期徒刑定讞，目前仍在服刑中。

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