反告陸官方追回90億？　張庭：少數人離間台商感情

▲ 張庭發聲明，沒有控告大陸官方，該消息不實。（圖／翻攝 微博@TST秘密）

記者任以芳／綜合報導

台灣藝人張庭和林瑞陽在大陸涉嫌傳銷遭查，近期有消息傳出夫妻倆在5月中旬以上海達爾威公司名義，反控告大陸官方執法亂象，並向該法院提起復議，討回凍結的20多億人民幣（換算約90億台幣）資產與名聲。對此，張庭微博立刻發文澄清，「少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。」

綜合陸媒今（27日）報導，傳出張庭反告大陸官方要追討資產，消息一出引起大陸網友不滿，「台媒曝張庭夫婦反告大陸官方」相關報導登上微博熱搜。

對此，張庭公司@TST秘密昨晚急發聲明稱，「注意到有關媒體近期對我司涉石家莊市裕華區行政調查案件的報導及評論，少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。並表示作為台商企業，始終對大陸投資和法治環境抱有信心。」

▲ 張庭轉發聲明。（圖／翻攝 張庭微博）

隨後，張庭個人也轉發該聲明，「達爾威公司遇到法律糾紛，尋求法律保護，充分證明達爾威公司尊重並相信祖國的法治環境。」

資料顯示，張庭、林瑞陽因在多部影視作品中扮演重要角色在大陸獲得關注，隨後在大陸定居並從事商業演出、經商等活動。目前，張庭夫婦從事傳銷活動的運營主體公司上海達爾威貿易有限公司名下96套房產已被查封，這些房產的價值約為17億元人民幣。此外還有數億元資金被凍結。

去年12月29日，大陸國台辦發言人馬曉光曾對本案作出回應，他表示從有關部門發布的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關。「我想強調的是，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。」