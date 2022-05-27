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社會 社會焦點 保障人權

神棍騙陰氣太重！要正妹找「陽男排陰」：還要內射　她被摸透崩潰

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲許姓神棍謊稱女子陰氣重，要找陽男排陰，竟乘機猥褻，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

許姓男子平時開設神壇，替人祭改、問事、改運、補財庫等，但沒想到他卻向女子小娟（化名）宣稱她「陰氣很重」，需要找個「陽男」來排陰。起初，小娟並不同意這樣的方式，但經過許男多次說服，小娟才願意脫衣服躺在床上，卻仍遭到許男猥褻得逞。案經小娟報警提告，許男被依強制猥褻罪判刑1年2月。

根據判決，許男2018年間在台中市開設神壇，與小娟是透過友人介紹而認識，但他卻向小娟表示，其陰氣很重，要找個「陽男」來排陰，並稱自己就是陽男，還說排陰要泡澡，且要找另一個「陽男」，還「不能戴套要內射」等語，一直遊說小娟到汽車旅館，但因小娟覺得怪異，一直拒絕許男的提議。

沒想到，許男卻從兩人的共同友人下手，再經過友人同意後，在友人家中進行「排陰」。過程中，許男還要小娟把衣服脫光，僅著內褲躺在床上，接著用手撫摸小娟身體、大腿內側、胸部等部位，全身摸透後卻又說，「還沒完全排完，還是要找一個陽男來做性行為，才能把陰排掉」，小娟嚇得不知所措，立刻藉機脫身，並報警提告。

對此，許男辯稱，當天是友人說小娟的脊椎有問題，他才到友人家替小娟放鬆筋骨，且他是在小娟泡完澡才進房間，當時小娟有蓋棉被，且還有別人也在場，房門也都沒關，他並沒有對小娟猥褻。

不過，法官並不採信許男說法，認為許男擺設神壇，從事祭改、問事、改運及補財庫等工作，但並不是替人按摩或民俗治療，且當日他在替小娟排毒時，旁邊有香爐薰香，他除了用手之外，也沒有拿其他工具進行，況且一般鬆筋骨按摩可以隨處進行，許男何須大費周章跑到友人家，且還要求小娟泡澡、僅著內褲，實在有違常理，最終認定許男犯行，將他判刑1年2個月。案經上訴二審，但仍遭法官駁回。全案仍可上訴。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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