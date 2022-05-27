獨／家用垃圾因居隔爆量！清潔隊班長做到死　老母妻兒5人哭斷腸

▲確診居隔人數爆增，垃圾量爆增，清潔隊員們忙翻天，蘆洲清潔隊班長上班中突猝死。（下圖同／戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

疫情爆發，越來越多清潔隊員染疫居隔，值勤的隊員工作量增加近2倍。蘆洲一名52歲清潔隊潘姓班長於上班期間，突然昏倒在資收站內，經緊急送醫「裝葉克膜」仍宣告不治，留下3名子女、擔任家管的妻子和70多歲老母哭斷腸，環保局最後認定「因公殉職」，從優撫恤。

台灣確診數從4月起屢創新高，加上有些餐廳禁內用、民眾在家製造爆量垃圾，還有清消大型廢棄物等等工作，清潔隊員工作量爆增2倍，除此之外，也越來越多隊員確診，據統計，新北清潔隊累計7％，共379人染疫，人力負荷重，蘆洲發生一起悲劇。

蘆洲清潔隊潘班長4月30日上午10點40分，和同事收完垃圾後，在台64線橋下資收場作分類，有同事看到潘班長臉色發白上前關心，但潘班長搖搖手說「沒關係」，最後實在撐不住後，潘班長向同事說了聲「不太舒服」後隨即趴下，就昏了過去。

「班長！醒醒！」潘班長暈倒後，同事嚇壞趕緊上前緊急通報警消後，送往新光醫院急救，但潘班長病情嚴重，醫生緊急裝了「葉克膜」，但心跳仍相當微弱，當天下午因「心臟冠狀動脈剝離」離世，環保局長程大維、直屬主管李麗慧都前往關心。

清潔隊同事透露，三蘆地區因人口密度高，在所有清潔隊員中，被視為最「硬」區域之一，而三蘆地區更是疫情重災區，蘆洲清潔隊約200多人，因疫情影響共累積90多人確診，吃力的工作，讓隊員們吃不消，盡責的潘班長，面對爆量的垃圾，總是自願用自己的時間多幫忙。

同事說，潘男在蘆洲擔任清潔隊員至少20年時間，愛家人的他靠清潔隊工作，撐起一家五口家計，妻子為全職家庭主婦，3名子女中老大剛出社會、老二剛考完統測，老么也才國中，還有70多歲老母要照顧，他的離世也讓家人們頓失家計。

「他真的是很好的人！」蘆洲清潔隊長李麗慧說，潘班長疼老婆、愛孩子，對母親很孝順，在工作方面更是非常認真，從不口出惡言，擔任幹部分配工作更是公平，所有隊員在事發後，也都齊前往他家捻香致意，大家對潘班長的離世都感到很惋惜。

環保局最後依「因公殉職」辦理潘班長一案，環保局表示，除盡力協助家屬處理後事外，也持續協助爭取較優之撫卹及津貼給付照顧其遺屬，未來也會斟酌加派人手至三蘆地區，緩輕第一線清潔人員負擔。

環保局補充，為體恤並照顧隊員，侯市長上任後，不但將實際從事廢棄物處理相關業務人員之清潔獎金調升至每人每月8000元，新北市加碼宣布清潔隊員三節(春節、端午、中秋)出勤加發一天工資並補休一天，以及每年辦理二天一夜觀摩，讓同仁的辛勤工作之餘也能充分休息，並能學習環境知識及其他縣市的優良經驗。