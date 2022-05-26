82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

▲烏克蘭東部遭轟炸。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

俄烏戰爭已超過90天，根據基輔國際社會學研究所（KIIS）民調結果顯示，82%人民堅持寸土不讓。對此，民進黨市議員參選人卓冠廷表示，看看烏克蘭，想想台灣，如果我們放棄為自己發聲，誰還會來為我們發聲？

根據基輔國際社會學研究所（KIIS）在上週進行全烏克蘭民意調查，了解烏克蘭民眾對於跟俄羅斯和談可接受的程度，結果有高達82%的烏克蘭人，不願意在領土上讓步。



若從地區來看，烏東部分最靠近俄國、受戰爭影響最慘，有68%反對領土讓步、只有19%準備讓步；南部地區，有83%的人反對領土讓步、只有9%的人準備讓步；中部地區，有85%反對領土讓步、9%準備讓步；在西部地區，有84%反對領土讓步、8％準備讓步。

卓冠廷指出，俄烏衝突邁入90天，烏克蘭飽受戰爭摧殘，但即便如此，烏克蘭人民仍然不接受用和談、讓出土地的選項，他們堅持自己國家的尊嚴，堅決反對讓出任何一片土地。

卓冠廷說，即便正處激烈戰鬥、原本較親俄的烏東部，同意讓步的比例有顯著高一點，但堅持寸土不讓的還是有6成8的壓倒性多數，而且在東部以外的地區，都有八成以上的烏克蘭人堅持寸土不讓，只有不到一成的人贊成讓步領土。

卓冠廷指出，連在被俄羅斯佔領地區的受訪者中，都有77% 反對任何領土讓步。他認為，烏克蘭之所以獲得世界的關注、掌聲，揭穿俄國的紙老虎，正是因為他們堅持自己的身份。

最後，卓冠廷說，看看烏克蘭，想想台灣，如果我們放棄為自己發聲，誰還會來為我們發聲？

▼82％烏克蘭民眾堅持寸土不讓。（圖／卓冠廷臉書）

