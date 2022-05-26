與妻吵架即下車持刀刺死路人！新店隨機殺人案免死定讞

▲新店隨機殺人案，王男犯案畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2020年間的新店隨機殺人案，罹患精神病的王姓男子與妻子爭吵後，竟持刀自後方刺殺路邊等人的機車騎士。一審法院將他判處死刑，二審高等法院審理時他對鏡頭多次鞠躬道歉，請求不要判死，二審也改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴，王男逃死定讞。

本案發生於2020年3月13日晚間，自稱「小鄭容和」王男在案發前與妻子在車上，為了晚餐吃什麼以及是否回娘家等事情爭吵。盛怒下的王男竟抽出預藏的生魚片刀，打開車門就朝停在路邊的林姓騎士走去，靠近時更箭步衝刺，一刀深刺進對方背部，抽刀後叼著菸緩步走回車上，似乎在對不服從的妻子示威；林姓男子倒地死亡。妻子於王男駕車逃逸中不斷哭求原諒，才讓王男報警自首。

而案件經起訴後，一審法院審理時，王男獲得律師團協助，取得罹患「間歇性暴怒障礙症」的鑑定書；律師團也針對王男病史辯護，說他從小就會看到幻覺，小學時就醫多達5次，國中也吃了1年藥，後因雙親覺得影響發育停藥。不過一審法院最後仍認定王男犯案時具有辨識行為違法能力，重判死刑。

上訴二審後，高等法院審理時，王男在庭上坦承犯罪，並說自己很抱歉，而律師團也主打王男的「間歇性暴怒障礙症」，希望二審法院不要判處死刑。另外王男面對記者詢問「怕不怕死刑？」等問題時，並未回答；他當下還鞠躬4次，最後更說「我很抱歉。」

二審法院審理後，痛批他「僅因當時與妻子發生爭吵，為宣洩心中憤怒情緒，即持刀以背後偷襲方式刺殺與其毫無關連之被害人，視人命為草芥，行徑冷血，極端惡劣，並造成永遠無法回復的損害，被害人家屬亦因而家庭破碎，天人永隔，身心承受巨大苦痛。」但二審最後以他自首為由減刑，改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

▼新店隨機殺人案兇手王男多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

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