台北市「天下第一攤」5／30開始評選　7／8公布獲獎名單

▲台北傳統市場節年年邀請優秀攤商到市場節會場設攤。（圖／台北市市場處提供）

記者黃士原／台北報導

歷屆台北傳統市場節最深受攤商矚目及消費者高度肯定的莫過於「天下第一攤」評選活動，2022台北傳統市場節第15屆的「天下第一攤」評選報名相當踴躍，累計141位攤商報名角逐傳統市場最高榮譽金賞獎，預計將從5月30日開始進行為期1個月的專家現地評選，預計在7月8日在台北市政府一樓中庭舉辦頒獎典禮。

「天下第一攤」評選活動包含「滷味之王」、「吃貨組」、「尚鮮組」、「穿搭組」及「尋寶組」等5大主題鮮明的組別，累計141位攤商報名角逐傳統市場最高榮譽金賞獎，預計每組選出3名金賞獎得主，同時也會在台北市市場處「台北好市發聲」FB粉絲專頁，辦理今年度主題商品的「滷味之王」人氣獎網路票選活動，邀請市民朋友一起參與投票選出最佳人氣獎得主。

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今年度參與評選攤商名單公布在2022台北傳統市場節活動專屬官方網站及台北市市場處「台北好市發聲」FB粉絲專頁，預計將從5月30日開始進行為期1個月的專家現地評選，每項組別將由3位相關領域的專家組成「評審團」親訪，並依據商品特色、民眾體驗、攤位整潔、政策配合、食品口味、料理創意等細項客觀評分，同時進行「滷味之王」人氣獎網路投票，預計在7月8日在台北市政府一樓中庭舉辦頒獎典禮。