台東男暗夜捕魚溺水溺斃　海巡籲：勿獨自潛水

▲警消出動搜救艇於基翬漁港前方約150公尺之水面下，尋獲溺水男子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功鎮26日午夜，一名男性民眾於成功鎮基翬泊區潛水捕魚時失蹤，經家屬報後，海巡單位趕往現場搜尋，於26日上午在基翬漁港前方約150公尺之水面下尋獲已死亡男子，經家屬確認身分無誤，由海巡單位報請後續相驗事宜。

26日02時左右當地海巡單位1接獲台東消防局轉民眾孔小姐報案，表示一名男性民眾於成功鎮基翬泊區潛水捕魚時疑似失蹤，請求協助搜尋。

▲溺水男子經打撈上岸後已明顯死亡，並經家屬到場確認身分無誤。

海巡第一三岸巡隊獲報後立即通知新港安檢所及第一機動巡邏站攜帶相關救援裝備前往現場實施救援，同時聯繫第十五海巡隊並協同成功消防分隊及新豐派出所等單位前往救援。

海巡人員抵達現場後，與成功消防分隊於06時49分發現溺水者位於基翬泊區前方約150公尺之水面下10公尺處，隨即由本隊搜救小组實施水下打撈作業，並將溺水者載回岸上，但男子已明顯死亡，海巡人員通知家屬確認身分無誤，後續由海巡署第一三岸巡隊辦理相驗事宜。

海巡東部分署第一三岸巡隊呼籲民眾從事潛水活動時，應有人員陪同，勿獨自潛水，以及隨時注意天氣狀況，以維自身安全；另如有發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。