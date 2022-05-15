童SPA池遭「排水孔吸住」溺水腦損　父母有一半責任判賠大縮水

▲男童社區SPA池戲水，因池內孔蓋脫落，男童手臂遭吸入無法脫困，導致溺水腦損。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一11歲林姓男童到社區SPA池戲水，因吸水孔蓋脫落，導致男童的手臂被吸進水管內無法掙脫而溺水，經急救後仍有腦損等傷害。男童父母事後提告，經桃園地院審理，認為父母未全程陪同需付一半責任，判處物業公司、SPA池保養業者須連帶賠償男童182萬餘元，並賠償男童父母各20萬元撫慰金，社區管委會則免賠，可上訴。

判決書指出，男童在2017年7月30日下午2點半由家長陪同，與弟弟到社區公設SPA池玩水，因陪同的家長發現東西沒拿而返家，男童先行下水，結果因泳池吸水孔蓋鏽蝕剝落，產生強烈吸力，男童手臂突然遭吸水孔吸入水管內而溺水，送醫急救後仍造成缺氧性腦病變，肢體功能嚴重受損，併發吸入性肺炎之重傷害。男童父母認為管委會、物業公司及SPA池保養業者未善盡維護責任，導致吸水孔蓋鏽蝕鬆脫釀成憾事，求償醫療費、看護費、撫慰金等費用，共3400萬餘元。

經法院調查，48歲的楊姓男子為該SPA池定期維護負責人，案發同年6月至7月間，未依序逐一檢查進出水路與回水管線。吸水孔蓋螺絲有鏽蝕、脫落之危險，應屬長期使用累積，但在案發前5天，楊男仍在維護保養紀錄表上簽名確認查驗正常，可見未善盡檢查之責。物業公司也未確實檢查並督導楊男完成檢查維護之責，應連帶負共同侵權行為損害賠償之責。

桃園地院經查，林童父母已支出醫療費、看護費、精神慰撫金共364萬餘萬。但因該SPA池不是游泳池，並無設置救生員，該社區訂立之管理辦法有規定未滿12歲之兒童，需家長全程陪同並負照護，此案家長未全程陪同，導致男童溺水無法及時救助，父母應負一半責任，最後判處物業公司、SPA池保養業者須連帶賠償男童182萬餘元，賠償男童父母各20萬元撫慰金，未來醫療費、看護費等實際支出後另計，社區管委會則免賠，可上訴。