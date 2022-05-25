▲清冠一號「偏涼」配口服藥恐致交互作用，健保署設專區教吃法。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

今年新冠感染者逾百萬人，為讓民眾與醫師了解抗病毒藥物與清冠一號適應症與注意事項，健保署在官網設置「COVID抗病毒藥、清冠一號資訊」專區供民眾查詢，另開放醫師透過雲端藥歷查詢病患口服藥物明細與近10日內「清冠一號」領用紀錄，保障確診病患用藥安全。

健保署李伯璋署長表示，抗病毒藥物有其交互作用及禁忌症，清冠一號適用對象為確診病患，藥性偏涼，有可能在服用後出現腹脹、腹瀉等副作用，健保署在全球資訊網「COVID抗病毒藥、清冠一號資訊」專區，整合食品藥物管理署、疾病管制署及衛生福利部中醫藥司網頁資訊，方便民眾上網查詢。

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健保署表示，鑑於現有公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物Paxlovid與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，健保署於健保醫療資訊雲端查詢系統新增相關交互作用主動提示功能，提醒各醫事人員多加留意。

此外，雲端系統建置COVID-19治療用藥查詢及提示功能，將COVID-19治療口服藥物(Paxlovid及Molnupiravir)用藥明細在雲端藥歷頁籤置頂呈現，並將近10日內「臺灣清冠一號藥品」領用紀錄置於摘要區，提醒醫師避免重複用藥，保障確診病患用藥安全。

除了就醫的提示訊息，為了使民眾能夠更方便下載COVID-19相關證明文件，民眾可以下載「全民健保行動快易通|健康存摺APP」，開啟「健康存摺」後，點選「申請COVID-19數位證明」功能，即可前往「數位新冠病毒健康證明系統」，民眾可以下載：疫苗接種、檢驗結果及接觸者隔離證明等。健保署呼籲大家落實防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離等好習慣，全民一同抗疫。